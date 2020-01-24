恒指反彈432點 北水淨流入42億

國指昨升1.37%，收報9595點。北水通過港股通淨流入42.11億元。道指開市大漲600點，夜期由低水轉高水，截至昨晚10時，恒指夜期報23,394點，高水9點。ADR港股比例指數仍跌22點。

本地企業回穩，恒地（0012）上升4.82%，為升幅最大藍籌，新鴻基地產（0016）及新世界（0017）均升逾3%。周一破底的匯控（0005）及恒生（0011）雙雙升3%。友邦（1299）、煤氣（0003）、恒隆地產（0101）、長實（1113）及領展（0823）均回彈2%。體育用品股有炒作，前晚公布業績的滔搏（6110）一度升11%，收升6.34%；361度（1361）升8.91%。50隻恒指成分股，有49隻上升，僅周一大升6%的港交所（0388）逆市回吐0.9%至272.4元。

市場觀望國安法相關事件變化

利達LW A.M. 基金經理黃耀宗表示，市場焦點仍落在未來兩日國安法相關的事件變化，以及美國的反應，短期內香港股會繼跑輸中資股，預料恒指會繼續在23,000點至24,000點之間上落。