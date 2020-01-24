港匯回穩 1個月HIBOR回落至0.96

據彭博社報道，港元期權成交量於上周五（22日）飈升至37億美元，其中三分之一押注港元將觸及或跌破7.85弱方兌換保證水平。

港匯遠期見7.88 或賭聯匯失效

據彭博社報道指出，市場均憂慮金融資本或因「國安法」逃離本港，投機者通過衍生品押注港元大幅貶值，同時互換市場的動盪將持續惡化，港元與美元的互換利差已達到1990年代的水平，1年期遠期點收盤價觸及1999年以來最高水平，反映對冲港元貶值的需求激增。

事實上，兩年期港匯遠期已在近日跌至7.88，比弱方兌換保證水平更低，反映有投資者押注聯繫匯率失效（見圖）。

大和資本市場首席經濟師賴志文發表報告表示，隨着不斷傳來「國安法」的消息，港元沽售壓力增，若香港的獨特地位被取消，相信拆息將加速上升，以彌補港元的較高風險溢價。

另外港元貸存比率或將因資金外流而提高，銀行或要面對更大的貸款風險。

中小銀行紛上調港元定存息

昨日部分中小銀行上調港元定存年利率，當中東亞（0023）將其138天存期的港元存息上調7個點子（100個點子等於1厘），至1.42厘；星展全線加息，3個月至6個月存息均為1.1厘；大新銀行（2356）3個月至9個月以下亦全線加息10個點子，其中3個月至6個月以下存息最新報1.6厘，存款要求500萬元或以上；招商永隆將6個月存息上調15個點子，至1.7厘。不過，信銀國際則將3個月存息下調8個點子，至1.7厘。