金管局：國安法不影響港金融基礎 致函財富管理界 稱資金自由流動聯匯不變

明報記者 歐陽偉昉

在致業界的信，金管局首先提到，立法一事可能令業界有憂慮，但資金自由流動和兌換繼續受《基本法》112條保障，又強調聯繫匯率制度仍然是香港金融體系的重要支柱，歷經考驗而穩健有效。此外，目前本港外匯儲備規模達4400多億美元，相當於貨幣基礎兩倍多，香港銀行資本水平強勁，流動性充足，資產質素良好，經營韌性強勁。

函件亦重複中央政府關於國安法的講法，指國安法保障香港繁榮穩定、外資合法利益續得法律保障、香港居民合法權利自由不受影響等。

指港外匯儲備貨幣基礎兩倍多

金管局總裁余偉文昨晚亦在〈匯思〉撰文，內容與機構收到的信件大致相同。余偉文表示，中央政府和特區政府均重申，一國兩制不會改變，相信安全、穩定的社會環境更有利於加強投資者對香港的長遠信心。雖然近期股票市場波動，但港元和銀行系統也沒有明顯資金外流。他表示，需小心謠言可能會引起市場波動，甚至削弱市場信心、危害金融穩定，呼籲市民不應只着眼於一些短期波動。

銀行公會亦回應，表示穩定的營商環境是香港國際金融中心持續發展的重要條件，相信當局公布立法條文及執行細節後，市場及公眾可以更清楚理解有關法案，加強投資者的信心。

銀行公會：法案加強投資者信心

東驥基金管理董事總經理龐寶林亦認同，香港能夠維持成為金融中心，強調香港稅制低和簡單，有優良的金融基建和人才，中概股回歸本港為港股帶來增長型企業，外資對人民幣債券需求上升，本港金融市場可隨着內地市場得到發展。

思言財雋：長遠縮小外資在港投資

不過財經業界團體「思言財雋 」發言人陳漢輝認為，人大繞過本港立法會在港立法，為法制打開缺口，造成不穩定因素，正是金管局所沒回應的市場憂慮。他指外資重視政治和法律制度穩定，因為以上風險是無法減低，「如在內地股市大跌時不准董事沽股票，現時不會在港發生，但可能人大一句話，便可放入附件三」。他認為，即使香港維持資金自由進出，長遠亦會縮小在港的投資。國安法草案包括制止境外勢力干預香港活動，陳漢輝指出，過去外資在港投資毋須擔心誤中雷區，擔心日後實際執行，或容易被指是干預香港事務。