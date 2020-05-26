潘樂陶女兒海詩別墅甩名 單位曾涉僭建

土地註冊處顯示，潘樂陶及其女兒共同持有、曾涉僭建風波的屯門海詩別墅3號屋，新近以2400萬元內部轉讓至潘樂陶個人名義持有，單位實用面積1379方呎。資料顯示，物業於2012年10月由潘樂陶個人以2700.9萬元購入，同年11月轉由潘樂陶及其女兒聯名以「長命契」形式持有，今次「甩名」過程，僅涉45萬元稅款，即半份印花稅，現時內部轉讓價較當年購入價為低。

事實上，上月藝人袁偉豪、張寶兒以6568.3萬元購入西貢傲瀧D座地下1室特色戶，而張寶兒早在2017年已購入屋苑一個細單位，並於購入新單位前，該細單位便以原價736萬元內部轉讓予其母親招惠鳳，令她可以首置名義與袁偉豪聯名入市。

田北辰家人1880萬沽貝沙灣兩房戶

另外，市場消息指，港區全國人大代表、實政圓桌立法會議員田北辰相關人士，本月初以1880萬元售出南區貝沙灣6期6座中層B室兩房戶，單位實用面積734方呎，實呎25613元，比高7層面積相同B單位去年6月成交價2088萬元低近一成。原業主2011年透過達盛集團有限公司名義以約1296萬元購入，公司董事包括田北辰妻田梁錦儀，女兒田植之、田植鏘、田植恩及兒子田植帆，持貨9年後帳面獲利584萬元或45%。