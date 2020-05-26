經濟

香港地產

潘樂陶女兒海詩別墅甩名 單位曾涉僭建

【明報專訊】近年不少名人業主或相關人士均透過「甩名」回復首置身分，其中律政司長鄭若驊丈夫潘樂陶與女兒共同持有的屯門海詩別墅洋房，最近進行「甩名」，物業現時由潘樂陶個人持有。

土地註冊處顯示，潘樂陶及其女兒共同持有、曾涉僭建風波的屯門海詩別墅3號屋，新近以2400萬元內部轉讓至潘樂陶個人名義持有，單位實用面積1379方呎。資料顯示，物業於2012年10月由潘樂陶個人以2700.9萬元購入，同年11月轉由潘樂陶及其女兒聯名以「長命契」形式持有，今次「甩名」過程，僅涉45萬元稅款，即半份印花稅，現時內部轉讓價較當年購入價為低。

事實上，上月藝人袁偉豪、張寶兒以6568.3萬元購入西貢傲瀧D座地下1室特色戶，而張寶兒早在2017年已購入屋苑一個細單位，並於購入新單位前，該細單位便以原價736萬元內部轉讓予其母親招惠鳳，令她可以首置名義與袁偉豪聯名入市。

田北辰家人1880萬沽貝沙灣兩房戶

另外，市場消息指，港區全國人大代表、實政圓桌立法會議員田北辰相關人士，本月初以1880萬元售出南區貝沙灣6期6座中層B室兩房戶，單位實用面積734方呎，實呎25613元，比高7層面積相同B單位去年6月成交價2088萬元低近一成。原業主2011年透過達盛集團有限公司名義以約1296萬元購入，公司董事包括田北辰妻田梁錦儀，女兒田植之、田植鏘、田植恩及兒子田植帆，持貨9年後帳面獲利584萬元或45%。

相關字詞﹕貝沙灣 田北辰 傲瀧 張寶兒 袁偉豪 甩名 鄭若驊 海詩別墅 潘樂陶

上 / 下一篇新聞

6本地藍籌見3年低 高盛籲沽香港股 中資股力撐 恒指倒升22點
6本地藍籌見3年低 高盛籲沽香港股 中資股力撐 恒指倒升22點
憧憬中概股回歸 港交所逆市升6%
憧憬中概股回歸 港交所逆市升6%
港元長息連升兩日 海嘯後第二大升幅
港元長息連升兩日 海嘯後第二大升幅
恒生渣打否認停按揭申請
恒生渣打否認停按揭申請
高迎欣辭任中銀香港總裁 傳掌民生銀行
高迎欣辭任中銀香港總裁 傳掌民生銀行
騰訊入股日遊戲商 Marvelous兩成股權
騰訊入股日遊戲商 Marvelous兩成股權
美團首季淨虧損擴大 仍勝預期 到店業務前景嚴峻 恢復落後外賣業務
美團首季淨虧損擴大 仍勝預期 到店業務前景嚴峻 恢復落後外賣業務
4月份港出口跌3.7%勝預期
4月份港出口跌3.7%勝預期
物美北海康成傳赴港IPO 京東上市逾10家投行參與
物美北海康成傳赴港IPO 京東上市逾10家投行參與
I.T盈警 虧損增至7億元
I.T盈警 虧損增至7億元
黎智英重任 壹傳媒執董
黎智英重任 壹傳媒執董
九倉沽亞馬遜fb股票 賺近20億
九倉沽亞馬遜fb股票 賺近20億
戶戶送改機制惹外賣員罷工 總經理羅家聰：僅少數車手參與
戶戶送改機制惹外賣員罷工 總經理羅家聰：僅少數車手參與
沙特主權基金600億疫市撈貨 掃入波音嘉年華迪士尼等疫情受累股
沙特主權基金600億疫市撈貨 掃入波音嘉年華迪士尼等疫情受累股
抖音收入冠絕全球移動軟件
抖音收入冠絕全球移動軟件
SpaceX周四首送太空人升空
SpaceX周四首送太空人升空
紐交所交易大堂今重開
紐交所交易大堂今重開
陳茂峰：香港蛻變成中國特色國際金融中心
陳茂峰：香港蛻變成中國特色國際金融中心
張兆聰：消費股逼疫前高位 周黑鴨小注炒落後
張兆聰：消費股逼疫前高位 周黑鴨小注炒落後
金曹：恒指本季破底機會不大
金曹：恒指本季破底機會不大
薛偉傑：美歐日包辦半導體產業鏈 華為難找「備胎」
薛偉傑：美歐日包辦半導體產業鏈 華為難找「備胎」
技術取勝：友邦升穿67元才扭跌勢
技術取勝：友邦升穿67元才扭跌勢
PayMe用戶 突破200萬
PayMe用戶 突破200萬
譚仔三哥撈過界 賣撈薯粉特飲
譚仔三哥撈過界 賣撈薯粉特飲
劉思明：港股現承接 教育股彈起
劉思明：港股現承接 教育股彈起
周顯：分贓不勻易出事
周顯：分贓不勻易出事
湯文亮：大家不了解的《香港關係法》
湯文亮：大家不了解的《香港關係法》
三新盤連錄11宗撻訂 殺訂1267萬 業界料部分買家「縮沙」 憂港經濟惡化
三新盤連錄11宗撻訂 殺訂1267萬 業界料部分買家「縮沙」 憂港經濟惡化
The Campton 5日收7200票 超額37倍
The Campton 5日收7200票 超額37倍
愉景新城今年首見千萬成交
愉景新城今年首見千萬成交
平保黃竹坑站圖則曝光 主打兩房
平保黃竹坑站圖則曝光 主打兩房
大鴻輝1001 King's Road每呎40元招租
大鴻輝1001 King's Road每呎40元招租