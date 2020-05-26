潘樂陶女兒海詩別墅甩名 單位曾涉僭建

【明報專訊】近年不少名人業主或相關人士均透過「甩名」回復首置身分，其中律政司長鄭若驊丈夫潘樂陶與女兒共同持有的屯門海詩別墅洋房，最近進行「甩名」，物業現時由潘樂陶個人持有。
土地註冊處顯示，潘樂陶及其女兒共同持有、曾涉僭建風波的屯門海詩別墅3號屋，新近以2400萬元內部轉讓至潘樂陶個人名義持有，單位實用面積1379方呎。資料顯示，物業於2012年10月由潘樂陶個人以2700.9萬元購入，同年11月轉由潘樂陶及其女兒聯名以「長命契」形式持有，今次「甩名」過程，僅涉45萬元稅款，即半份印花稅，現時內部轉讓價較當年購入價為低。
事實上，上月藝人袁偉豪、張寶兒以6568.3萬元購入西貢傲瀧D座地下1室特色戶，而張寶兒早在2017年已購入屋苑一個細單位，並於購入新單位前，該細單位便以原價736萬元內部轉讓予其母親招惠鳳，令她可以首置名義與袁偉豪聯名入市。
田北辰家人1880萬沽貝沙灣兩房戶
另外，市場消息指，港區全國人大代表、實政圓桌立法會議員田北辰相關人士，本月初以1880萬元售出南區貝沙灣6期6座中層B室兩房戶，單位實用面積734方呎，實呎25613元，比高7層面積相同B單位去年6月成交價2088萬元低近一成。原業主2011年透過達盛集團有限公司名義以約1296萬元購入，公司董事包括田北辰妻田梁錦儀，女兒田植之、田植鏘、田植恩及兒子田植帆，持貨9年後帳面獲利584萬元或45%。