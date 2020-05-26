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平保黃竹坑站圖則曝光 主打兩房

【明報專訊】近年不少新盤都以細單位為主，不過，中資中國平安保險（2318）旗下平安不動產資本與路勁基建（1098）合作的黃竹坑站1期項目，屋苑圖則首度曝光，項目提供約815伙，當中以兩、三房作主打，佔項目超過六成，相反開放式單位則僅佔約8%。

涉約815伙 開放式至四房間隔

港鐵（0066）新近向城規會申請就黃竹坑站上蓋發展項目的單位數目，由原先4900伙，增加300伙或約6%至5200伙，而本報發現，港鐵同時向城規會提交一份道路交通噪音影響評估報告，當中包括黃竹坑站1期項目圖則。

就圖則所見，該期項目共設兩座（再細分成1A、1B、2A及2B座），提供約815伙，其中提供最多伙數的戶型為兩房單位，共設有285伙，即佔整體近35%，其次為三房戶，設237伙，即佔樓盤29%。此外，項目亦設四房戶，包括67伙單層式四房單位，以及20個四房複式單位，共佔87伙。若計及兩房至四房，項目共設589伙，反映樓盤主攻家庭客或換樓人士。

平保在港首個住宅發展項目

至於近年較為流行的開放式及一房戶，前者只有66伙，即佔樓盤單位總數約8%，一房戶則較多，共設有140伙，約佔樓盤約17%。資料顯示，當時港鐵要求項目需興建最少180個實用面積小於538方呎單位。上述項目由平安不動產資本及路勁於2017年爆冷投得，為平安不動產在港首個發展項目，地盤可建約57.6萬方呎樓面，補地價46.84億元，當時市傳中標價約65億元，即總地價逾百億元，折合每呎樓面地價約1.9萬元。地政總署資料截至上月止，項目仍未申請預售。

另外，恒地（0012）元朗米埔錦壆路以東一幅綜合發展用地，去年提出興建65幢獨立屋，較2015年獲批的數目增加約1倍，規劃署不反對，今日將由城規會審議。新地（0016）元朗沙埔項目去年向城規會提出提高第2期發展密度，令伙數增加625伙，規劃署不予反對，今日有望獲通過。

明報記者

相關字詞﹕圖則 港鐵 黃竹坑站1期 平安不動產 路勁 平保

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