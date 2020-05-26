愉景新城今年首見千萬成交

偉華中心兩房戶683萬破頂

此外，「港區國安法」公布前，沙田偉華中心有單位以破頂價易手。美聯物業助理聯席董事陳國良表示，該單位位於偉華中心4座高層F室，實用面積358方呎，兩房間隔。賣方原先以700萬元放售，近日降價17萬元後，以683萬元獲買家承接，折合實呎19,078元，成交價創屋苑新高。原業主於2016年以460萬元購入上址，現時轉手帳面賺223萬元或48.5%。

中原地產高級分區營業董事伍錦基表示，日出康城2A期領都，本月至今暫錄9宗成交，平均實呎12,577元，其中領都5座中高層LD室，實用面積972方呎，4房套房間隔，以1225萬元成交，追平屋苑今年同類型單位樓價最高紀錄，實呎12,603元。原業主2011年11月以633萬元購入，持貨近9年，帳面獲利592萬元或94%。

此外，鰂魚涌太古城錄長情業主沽貨勁賺個案。中原副區域營業董事張光耀表示，太古城海棠閣中層B室，實用面積1015方呎，3房間隔，享海景，以2250萬元成交，實呎22,167元。

太古城3房2250萬沽 35年升20倍

張指，原業主1985年以105.9萬元一手購入，持貨35年，帳賺2144.12萬元，物業升值20倍。