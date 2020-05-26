經濟

香港地產

愉景新城今年首見千萬成交

【明報專訊】「港區國安法」公布後，二手仍錄高價成交。市場消息稱，荃灣愉景新城剛錄「港區國安法」公布後首宗成交，位於8座頂層連天台特色戶，實用面積659方呎，3房間隔，以1080萬元易手，實呎16,388元，為屋苑今年首宗千萬成交，成交價創屋苑歷史次高。原業主2014年666萬元購入，持貨6年帳面獲利434萬元或六成半。

偉華中心兩房戶683萬破頂

此外，「港區國安法」公布前，沙田偉華中心有單位以破頂價易手。美聯物業助理聯席董事陳國良表示，該單位位於偉華中心4座高層F室，實用面積358方呎，兩房間隔。賣方原先以700萬元放售，近日降價17萬元後，以683萬元獲買家承接，折合實呎19,078元，成交價創屋苑新高。原業主於2016年以460萬元購入上址，現時轉手帳面賺223萬元或48.5%。

中原地產高級分區營業董事伍錦基表示，日出康城2A期領都，本月至今暫錄9宗成交，平均實呎12,577元，其中領都5座中高層LD室，實用面積972方呎，4房套房間隔，以1225萬元成交，追平屋苑今年同類型單位樓價最高紀錄，實呎12,603元。原業主2011年11月以633萬元購入，持貨近9年，帳面獲利592萬元或94%。

此外，鰂魚涌太古城錄長情業主沽貨勁賺個案。中原副區域營業董事張光耀表示，太古城海棠閣中層B室，實用面積1015方呎，3房間隔，享海景，以2250萬元成交，實呎22,167元。

太古城3房2250萬沽 35年升20倍

張指，原業主1985年以105.9萬元一手購入，持貨35年，帳賺2144.12萬元，物業升值20倍。

相關字詞﹕太古城 領都 偉華中心 愉景新城 港版國安法

上 / 下一篇新聞

6本地藍籌見3年低 高盛籲沽香港股 中資股力撐 恒指倒升22點
6本地藍籌見3年低 高盛籲沽香港股 中資股力撐 恒指倒升22點
憧憬中概股回歸 港交所逆市升6%
憧憬中概股回歸 港交所逆市升6%
港元長息連升兩日 海嘯後第二大升幅
港元長息連升兩日 海嘯後第二大升幅
恒生渣打否認停按揭申請
恒生渣打否認停按揭申請
高迎欣辭任中銀香港總裁 傳掌民生銀行
高迎欣辭任中銀香港總裁 傳掌民生銀行
騰訊入股日遊戲商 Marvelous兩成股權
騰訊入股日遊戲商 Marvelous兩成股權
美團首季淨虧損擴大 仍勝預期 到店業務前景嚴峻 恢復落後外賣業務
美團首季淨虧損擴大 仍勝預期 到店業務前景嚴峻 恢復落後外賣業務
4月份港出口跌3.7%勝預期
4月份港出口跌3.7%勝預期
物美北海康成傳赴港IPO 京東上市逾10家投行參與
物美北海康成傳赴港IPO 京東上市逾10家投行參與
I.T盈警 虧損增至7億元
I.T盈警 虧損增至7億元
黎智英重任 壹傳媒執董
黎智英重任 壹傳媒執董
九倉沽亞馬遜fb股票 賺近20億
九倉沽亞馬遜fb股票 賺近20億
戶戶送改機制惹外賣員罷工 總經理羅家聰：僅少數車手參與
戶戶送改機制惹外賣員罷工 總經理羅家聰：僅少數車手參與
沙特主權基金600億疫市撈貨 掃入波音嘉年華迪士尼等疫情受累股
沙特主權基金600億疫市撈貨 掃入波音嘉年華迪士尼等疫情受累股
抖音收入冠絕全球移動軟件
抖音收入冠絕全球移動軟件
SpaceX周四首送太空人升空
SpaceX周四首送太空人升空
紐交所交易大堂今重開
紐交所交易大堂今重開
陳茂峰：香港蛻變成中國特色國際金融中心
陳茂峰：香港蛻變成中國特色國際金融中心
張兆聰：消費股逼疫前高位 周黑鴨小注炒落後
張兆聰：消費股逼疫前高位 周黑鴨小注炒落後
金曹：恒指本季破底機會不大
金曹：恒指本季破底機會不大
薛偉傑：美歐日包辦半導體產業鏈 華為難找「備胎」
薛偉傑：美歐日包辦半導體產業鏈 華為難找「備胎」
技術取勝：友邦升穿67元才扭跌勢
技術取勝：友邦升穿67元才扭跌勢
PayMe用戶 突破200萬
PayMe用戶 突破200萬
譚仔三哥撈過界 賣撈薯粉特飲
譚仔三哥撈過界 賣撈薯粉特飲
劉思明：港股現承接 教育股彈起
劉思明：港股現承接 教育股彈起
周顯：分贓不勻易出事
周顯：分贓不勻易出事
湯文亮：大家不了解的《香港關係法》
湯文亮：大家不了解的《香港關係法》
三新盤連錄11宗撻訂 殺訂1267萬 業界料部分買家「縮沙」 憂港經濟惡化
三新盤連錄11宗撻訂 殺訂1267萬 業界料部分買家「縮沙」 憂港經濟惡化
The Campton 5日收7200票 超額37倍
The Campton 5日收7200票 超額37倍
平保黃竹坑站圖則曝光 主打兩房
平保黃竹坑站圖則曝光 主打兩房
潘樂陶女兒海詩別墅甩名 單位曾涉僭建
潘樂陶女兒海詩別墅甩名 單位曾涉僭建
大鴻輝1001 King's Road每呎40元招租
大鴻輝1001 King's Road每呎40元招租