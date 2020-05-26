The Campton 5日收7200票 超額37倍

至於今年新盤票王，為新地（0016）天水圍Wetland Seasons Park第2期，上周六首輪開售前，一周累積接獲逾1.02萬票，以開售200伙計超額50倍。

半山捌號暫收180票 超額1.6倍

此外，英皇（0163）西半山新盤半山捌號，市場消息指出，項目過去5日累收約180票，以周四首輪開售68伙計，超額1.6倍。

另恒地（0012）大角嘴利奧坊．曦岸，昨上載價單2號、並公布最新銷售安排，將於周五（29日），以先到先得形式次輪銷售36伙。恒地營業（二）部總經理韓家輝表示，利奧坊．曦岸新推2號價單涉50伙，包括10伙2房戶、15伙1房戶及25伙開放式，維持最高7%直減折扣，折實價460.8萬至1033.2萬元，個別提價1%，其中2房戶屬首次推出。

利奧坊．曦岸周五次輪銷售36伙

另外，同系羅便臣道THE RICHMOND，亦於周五推售4伙實用面積219方呎開放式戶，折實價713.9萬至747.4萬元。