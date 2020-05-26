三新盤連錄11宗撻訂 殺訂1267萬 業界料部分買家「縮沙」 憂港經濟惡化

明報記者 林可為

本報統計，主要新盤本月迄今共錄約30宗撻訂，其中16宗屬撻大訂，佔比為53%。至於市場新錄的11宗撻訂，以嘉華（0173）大埔白石角嘉熙、有9名買家同於上周五（22日）撻大訂最受市場注視，亦是該盤繼4月29日連錄10宗撻大訂後，近一個月來另一次涉單位數量較多的撻訂。

嘉熙9宗新撻大訂個案，單位實用面積325至597方呎，主要於2018年6月期間售出，成交價628.6萬至1092.3萬元，買家取消交易料各遭沒收15%訂金、涉金額94萬至163萬餘元，9宗涉殺訂總額約1183萬元。

本月暫錄30宗撻訂 逾半撻大訂

另兩宗新撻訂來自九龍新盤，其中長實（1113）深水埗愛海頌，新錄一宗2房戶撻訂，單位原於本月17日以913.5萬元售出，買家料遭沒收5%訂金涉約46萬元。另恒大（3333）長沙灣恆大‧睿峰，同於本月17日、原以769萬元售出的一個1房戶，買家亦告撻訂，料遭沒收5%訂金涉逾38萬元。

利嘉閣研究部主管陳海潮認為，近日新盤撻訂，與港區國安法、社會運動再燃起未必有直接關係，估計有關買家主要是看淡未來1、2年的經濟前景，重新評估後擔心上會困難而決定「縮沙」。他續指，過去周末新盤銷情仍理想，反映「港區國安法」暫對樓市影響不大。

雲端洋房1.6億沽 屋苑今年首宗

事實上，新盤市場仍不乏大額成交。新地（0016）沙田九肚雲端錄今年首宗成交，透過招標以1.608億元售出Sommet 6號屋，實用面積3733方呎另連花園和天台、實呎43,075元；雲端洋房部分早前曾錄最高成交呎價逾5萬元。

另南豐筲箕灣香島亦連售3伙、單日吸金近1.7億元，其中5座31樓C室，屬實用面積2290方呎連天台特色戶，成交價6970萬元 （連雙車位）、實呎3.04萬元。永泰（0369）屯門青山公路OMA by the Sea，本月中開售至今累售271伙、套現逾14億元，包括昨招標售出的6伙特色戶；當中第1座17樓C2室，成交價1005.5萬元、實呎16,244元；單位實用面積619方呎連天台，成交價和呎價均創項目新高。同系青山公路The Carmel，以2784萬元售出63號洋房，實用面積1740方呎，實呎1.6萬元，為項目本月首宗一手成交。