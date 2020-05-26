湯文亮：大家不了解的《香港關係法》

三四十年前，有一次我替一名前輩戥腳打麻將，我以為打幾鋪，誰不知前輩有去冇回，我輸了半年人工，前輩話畀番我，我口裏講唔需要，是我自己技不如人，心裏話如果我收了，以後就不用出來行走江湖。前輩又問我有沒有有限公司，他將美國每年成衣配額所生的仔分幾十打給我，當時每打市價值六七百元，幾十打就值三五萬，而且明年仍然有，仲會生仔，想唔到我輸半年人工，竟然換來夠買一層太古城的回報，我問前輩，世界上點會有這樣不公義的事，佢話這是美國給予香港的《香港關係法》。

當時，美國給予香港每年有一個數目非常龐大的成衣配額，但有一個條件，一定要有部分是香港製造，於是，香港成衣製造商在國內設廠生產，最重要的「Made in Hong Kong」Label則在香港製造貼上，令到不少成衣製造商發了大達，後來甚至變成地產商，配額已經取消了很久，換句話說，在成衣方面的香港關係法早已沒有了。

金融中心地位非《關係法》給予

有人話取消《香港關係法》令香港不能享受特定關稅，現在香港有什麼輸往美國的貨物可以享受關稅，我真的不知道，只知道由香港生產而輸往美國的貨物真的不多，反過來就有很多美國貨輸入香港再入中國內地。所以，美國每年在港美貿易順差有400億美元，似乎《香港關係法》對美國更有利些。

在以往的航空航權問題，中美的航線不多，而港美航線則非常頻繁，這的確受惠於《香港關係法》，但現在中美航線倍多於香港，就算將香港航線與中國任何一個一線城市相比，差額亦不會很大，取消《香港關係法》是有影響，但未至於令香港沉淪。有人話取消《香港關係法》，香港就不能以中國香港名義出席例如世衛等世界組織，甚至奧運也沒有香港，這點我有一些保留，澳門沒有澳門關係法，但點解澳門仍可以以中國澳門參加許多大型運動會。

老實說，特朗普是超級生意人，賺得少的生意他都不會做，何况取消《香港關係法》這種蝕本生意。有人話取消《香港關係法》令投資者失去信心，香港金融中心地位不保，金融中心地位是雙向的，不如將錢搬去人有自由，錢冇自由的台灣，入咗去出唔番，又怎可以做金融中心，香港金融中心地位並不是《香港關係法》給予的，而是由香港人自己爭取的。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]