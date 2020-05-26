經濟
周顯 投資二三事

投資策略

周顯：分贓不勻易出事

【明報專訊】昨天講到光榮着草退休，令我想起多年前的一名上市公司主席。

這名主席，只是打工仔，不是大股東。據我所知，他的月薪不過是5萬元左右，在20年前，算是OK啦！

當然了，以5皮嘢的月薪，就算是一個主席，我和他的老闆在鋤弟時，他只能在後面觀看，沒有埋枱的位子。

有一天，忽然不見了他，跟着我看新聞和線人通報，原來他已把公司的5000多萬元現金，夾帶去了加拿大，移民永不回港了。

這5000萬元現金，本來是他的幕後老闆叫他利用關連交易的方式轉出來的。誰知他轉了出來後，不把錢交回給幕後老闆，私下吞掉，跑了。

對於此事，我的評語是：「條友5皮嘢一個月，你要他幫你偷5000萬元，他當然是夾帶私逃啦。如果老闆公道點，只要分番兩成給他，相信他就不會跑掉了。」

盜亦有道 獨食易惹禍

這好像另一單案件：也是很多年前，某名女老闆把幾百萬元的認股證發給助手，助手換股、沽股、賺錢後，把錢原封不動，交回給女老闆，其後報警，這名很有名望的女老闆鋃鐺入獄。

這宗案件的本質也是分贓不勻：女老闆心想助手已收幾萬元人工，當然有責任為她做這些不法的事。但我認為，如果這女老闆不是那麼貪心，要全數獨吃，分番兩成給對方，女助手應該不會舉報此事。

所以，身為盜賊，盜亦有道是最重要的守則。

[周顯 投資二三事]

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