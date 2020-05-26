經濟
劉思明 數據尋寶

投資策略

劉思明：港股現承接 教育股彈起

【明報專訊】港股昨天早段受壓，但市場很快展現承接，逐步收復失地，個別行業或股份更小回大漲，保持強勢，當中包括港交所（0388）。誠如昨天指，港交所強勢，熱炒股站穩陣腳，短線不宜看得太淡。

熱炒股站穩 短線不宜看淡

恒指昨低開後最多跌410點、低見22,519點V形反彈，倒升38點再回試低位，早市於22,608點找到支持回升，收報22,952點，升22點或0.10%；國指升0.42%。恒生綜合中型股、小型股指數分別升0.73%、1.24%，守住50天線，中小股依然偏好。大市成交1,182億元，與60天平均相若，交投平穩。

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率56比44，升逾3%佔上升股份一成半多，跌逾3%佔一成多；陽燭對陰燭為67比33，大市全日表現好壞參半，但即市買盤動力較強及積極，普遍高於開市價收市。

本報數據庫追蹤的30個行業，升跌約各佔一半，上升行業的表現較佳。本地概念股繼續捱沽，房託、本地零售服務跌約2%，地產及相關跌1.6%，公用事業跌近1%，跑輸一眾行業。上升行業中，教育升2.69%表現最強，內房及物管、食物飲品升逾2%，各有八成或以上股份上升；其次軟件服務升逾1.5%，博彩及消閒、科技器材升逾1%，有約七成股份上升。

值得留意，本地零售服務、地產及相關即市反彈不俗，股份平均由低位回升超過3%，但沽壓沉重，股份平均曾跌約半成，因此，反彈後收市仍要跑輸其他行業。此外，不少行業同樣有較強勁反彈，如內房及物管、博彩及消閒、教育、軟件服務等，股份平均由低位回升逾4%收市，但內房物管、教育沽壓較小，以至升逾2%。

之前多次提到希望教育（1765）繼續領漲，回落至10天線已找到支持，昨創新高；至於宇華（6169），雖然股價尚未走出大股東配售的打擊，受制下跌裂口位，但回調守住10天線；另有不少教育股保持強勢，但也有落後逐步轉強，其中東方教育（0667）可以留意。東方教育4月才見底回升，遜於同業，但其後拾級向上，上周升破小型頭肩底頸線，昨創兩個半月收市新高，走勢持續向好，入市可設低收14元止蝕。

東方教育入市可設14元止蝕

個股方面，港交所、金蝶（0268）、中芯（0981）、閱文（0772）等與希望教育、東方教育一樣，即市下跌壓力小，回升動力大，可以看高一線。具指標性的港交所與希望教育、東方教育昨天更創近期收市高位，後市不宜看淡。

[劉思明 數據尋寶]

相關字詞﹕港交所 東方教育 教育 港股

上 / 下一篇新聞

6本地藍籌見3年低 高盛籲沽香港股 中資股力撐 恒指倒升22點
6本地藍籌見3年低 高盛籲沽香港股 中資股力撐 恒指倒升22點
憧憬中概股回歸 港交所逆市升6%
憧憬中概股回歸 港交所逆市升6%
港元長息連升兩日 海嘯後第二大升幅
港元長息連升兩日 海嘯後第二大升幅
恒生渣打否認停按揭申請
恒生渣打否認停按揭申請
高迎欣辭任中銀香港總裁 傳掌民生銀行
高迎欣辭任中銀香港總裁 傳掌民生銀行
騰訊入股日遊戲商 Marvelous兩成股權
騰訊入股日遊戲商 Marvelous兩成股權
美團首季淨虧損擴大 仍勝預期 到店業務前景嚴峻 恢復落後外賣業務
美團首季淨虧損擴大 仍勝預期 到店業務前景嚴峻 恢復落後外賣業務
4月份港出口跌3.7%勝預期
4月份港出口跌3.7%勝預期
物美北海康成傳赴港IPO 京東上市逾10家投行參與
物美北海康成傳赴港IPO 京東上市逾10家投行參與
I.T盈警 虧損增至7億元
I.T盈警 虧損增至7億元
黎智英重任 壹傳媒執董
黎智英重任 壹傳媒執董
九倉沽亞馬遜fb股票 賺近20億
九倉沽亞馬遜fb股票 賺近20億
戶戶送改機制惹外賣員罷工 總經理羅家聰：僅少數車手參與
戶戶送改機制惹外賣員罷工 總經理羅家聰：僅少數車手參與
沙特主權基金600億疫市撈貨 掃入波音嘉年華迪士尼等疫情受累股
沙特主權基金600億疫市撈貨 掃入波音嘉年華迪士尼等疫情受累股
抖音收入冠絕全球移動軟件
抖音收入冠絕全球移動軟件
SpaceX周四首送太空人升空
SpaceX周四首送太空人升空
紐交所交易大堂今重開
紐交所交易大堂今重開
陳茂峰：香港蛻變成中國特色國際金融中心
陳茂峰：香港蛻變成中國特色國際金融中心
張兆聰：消費股逼疫前高位 周黑鴨小注炒落後
張兆聰：消費股逼疫前高位 周黑鴨小注炒落後
金曹：恒指本季破底機會不大
金曹：恒指本季破底機會不大
薛偉傑：美歐日包辦半導體產業鏈 華為難找「備胎」
薛偉傑：美歐日包辦半導體產業鏈 華為難找「備胎」
技術取勝：友邦升穿67元才扭跌勢
技術取勝：友邦升穿67元才扭跌勢
PayMe用戶 突破200萬
PayMe用戶 突破200萬
譚仔三哥撈過界 賣撈薯粉特飲
譚仔三哥撈過界 賣撈薯粉特飲
周顯：分贓不勻易出事
周顯：分贓不勻易出事
湯文亮：大家不了解的《香港關係法》
湯文亮：大家不了解的《香港關係法》
三新盤連錄11宗撻訂 殺訂1267萬 業界料部分買家「縮沙」 憂港經濟惡化
三新盤連錄11宗撻訂 殺訂1267萬 業界料部分買家「縮沙」 憂港經濟惡化
The Campton 5日收7200票 超額37倍
The Campton 5日收7200票 超額37倍
愉景新城今年首見千萬成交
愉景新城今年首見千萬成交
平保黃竹坑站圖則曝光 主打兩房
平保黃竹坑站圖則曝光 主打兩房
潘樂陶女兒海詩別墅甩名 單位曾涉僭建
潘樂陶女兒海詩別墅甩名 單位曾涉僭建
大鴻輝1001 King's Road每呎40元招租
大鴻輝1001 King's Road每呎40元招租