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經濟
2020年5月26日星期二
技術取勝
投資策略
6本地藍籌見3年低 高盛籲沽香港股 中資股力撐 恒指倒升22點
憧憬中概股回歸 港交所逆市升6%
港元長息連升兩日 海嘯後第二大升幅
恒生渣打否認停按揭申請
高迎欣辭任中銀香港總裁 傳掌民生銀行
騰訊入股日遊戲商 Marvelous兩成股權
美團首季淨虧損擴大 仍勝預期 到店業務前景嚴峻 恢復落後外賣業務
4月份港出口跌3.7%勝預期
物美北海康成傳赴港IPO 京東上市逾10家投行參與
I.T盈警 虧損增至7億元
黎智英重任 壹傳媒執董
九倉沽亞馬遜fb股票 賺近20億
戶戶送改機制惹外賣員罷工 總經理羅家聰：僅少數車手參與
沙特主權基金600億疫市撈貨 掃入波音嘉年華迪士尼等疫情受累股
抖音收入冠絕全球移動軟件
SpaceX周四首送太空人升空
紐交所交易大堂今重開
陳茂峰：香港蛻變成中國特色國際金融中心
張兆聰：消費股逼疫前高位 周黑鴨小注炒落後
金曹：恒指本季破底機會不大
薛偉傑：美歐日包辦半導體產業鏈 華為難找「備胎」
技術取勝：友邦升穿67元才扭跌勢
PayMe用戶 突破200萬
譚仔三哥撈過界 賣撈薯粉特飲
劉思明：港股現承接 教育股彈起
周顯：分贓不勻易出事
湯文亮：大家不了解的《香港關係法》
三新盤連錄11宗撻訂 殺訂1267萬 業界料部分買家「縮沙」 憂港經濟惡化
The Campton 5日收7200票 超額37倍
愉景新城今年首見千萬成交
平保黃竹坑站圖則曝光 主打兩房
潘樂陶女兒海詩別墅甩名 單位曾涉僭建
大鴻輝1001 King's Road每呎40元招租
技術取勝：友邦升穿67元才扭跌勢
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【明報專訊】合景泰富維持上落格局（圖）
綠城服務宜守10.5元（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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