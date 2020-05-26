薛偉傑：美歐日包辦半導體產業鏈 華為難找「備胎」

據悉，半導體製造領域常用19種關鍵材料中，有14種日本的產量佔全球一半以上。其中，日本的「光刻膠」（感光劑）和氟化聚酰亞胺產量，更佔全球約90%；氟化氫產量亦佔70%。這反映日本去年對韓國限制出口這3種半導體材料時的叫價能力，中國未來都要小心被日本以同一手段施壓。

14關鍵材料 日產量佔全球逾半

至於光刻機，現時最主要生產商是荷蘭ASML，其次是日本Nikon和Canon，但日本兩家公司的技術和市佔率被ASML拋離很遠。在45nm以下製程的高端光刻機市場中，ASML市佔率達80%以上；至於7nm以下製程必須的極紫外（EUV）光刻機，暫時只有ASML能夠生產。

至於其他半導體製造設備，主要是美國應用材料（Applied Materials）、科磊（KLA Corporation）、泛林集團（Lam Research）及日本東京電子公司（Tokyo Electron Ltd.）等天下。至於EDA軟件，涵蓋晶片設計、佈線、驗證和仿真等所有功能，屬於半導體產業鏈最上游。

現時，美國Synopsys和Cadence及德國西門子旗下Mentor Graphics，合共佔據全球超過70%的EDA市場；在中國內地，市場集中度更高，EDA軟件銷售額95%都由這3家公司瓜分。

中國大陸的公司又如何？在內地EDA軟件市場，雖然本土公司只佔5%的銷售額，但湧現一批公司，包括華大九天、芯禾科技、藍海微科技、博達微科技、概倫電子、廣立微電子、奧卡思微電、芯願景等，算是令人覺得頗有希望。雖然這些公司的EDA軟件功能或仍不夠齊全、集成度不夠高，但個別工具上取得了一定的成績。其中，華大九天的軟件能夠提供全流程平板顯示器設計解決方案，獲得不少知名面板廠商採用。

光刻機方面，現時內地能夠自行研發及製造光刻機、擁有自主知識產權，主要是上海微電子裝備（SMEE），但只能生產深紫外（DUV）光刻機，暫時只能夠達到90nm晶片製程，與ASML的差距非常大。這已經是上海微電子裝備研究17年才造出的最先進光刻機。

早前有報道說，上海微電子裝備近期已經在28nm製程的DUV光刻機研發上取得重大進展，預料明年可以投產。以28nm製程來製作晶片，無疑不算理想，必要時將晶片造大幾倍，耗電多些，加強散熱設計，應用於5G基站和伺服器等，相信勉強可以，但用來造智能手機晶片不太可行。若上海微電子裝備的DUV光刻機完全沒有使用美國技術或零件，不失可以作為華為等受美國遏制的中國企業「備胎」。

光刻機只實現約60%國產化

除了上海微電子裝備，有個別內地公司能夠生產光刻機，但似乎更低端。例如，福建安芯半導體在3月和4月就分別付運一部光刻機給杭州海康威視及內地某研究所；新聞沒有提及其光刻機可以達到哪個製程，但透露售價近1000萬元人民幣，與ASML的極紫外（EUV）光刻機每部1.2億美元相比，就知道檔次相差很遠。

據悉，福建安芯半導體賣給海康威視的光刻機，只是用來生產額溫槍或耳溫槍內的感溫晶片，目前該光刻機不是百分百國產，只實現60%至70%國產化。至於蝕刻機及主要應用於晶片封裝的後道光刻機，有說中微半導體及上海微電子裝備已經相當成熟。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 科技觀潮]