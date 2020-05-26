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金曹：恒指本季破底機會不大

【明報專訊】上周五因為「港區國安法」事件，觸發港股大動盪，恒指裂口低開524點，之後向下，尾市跌至22,878點水平才稍稍喘定，收報22,930點，大插1349點或5.6%。很多朋友表示今次是否會出現股災式急跌？3月的低位是否會跌穿？

由於接近期指結算及有轉倉活動，有兩組數據需要留意。（1）不要因為6月期指低水超過220點就以為大量淡倉會沽低6月。在5月25日只有舜宇光學（2382）及吉利汽車（0175）除息，影響5月期指低水約6點，6月除息公司有中石化（0386）、友邦（1299）、中海油（0883）、工行（1398）等等，估計除息影響低水約190點，所以報價見到6月大低水210點，其實只是偏離約30點，未算嚴重睇淡6月。

（2）期指倉位是比較好的參考數據，因為大市下跌，需要「動力」。今次見到期指在24,350點水平連續加倉後下跌，而跌市見加倉，表示大跌當日3月22日恒指的競價開市23,756點阻力非常大，當日恒指全日平均價23,180點可看作今次跌浪的對冲盤成本價，有大戶以這個價位對冲持倉的下行風險。估計5月結算淡友會力壓恒指在23,180點樓下。通常要等接近6月19日，即6月的第三個星期五，美國及中國半年期指結算後才有機會釋放風險。

友邦可61.8至65元撈底

市場非常關注如果全國人大決議將分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動、外國和境外勢力干預香港事務這4項罪行根據《基本法》列入附件3，變相繞過香港立法會通過相關國家安全的法例，會否引致美國會採取激烈回應。股市最怕前景不明朗，港股明顯弱於外圍。道指上周五跌200多點後反彈，但上周五夜期跌穿22,800點，最低22,712點之後反彈，周一5月期指最低22,498點、6月期指最低22,297點，反映市場對後市非常憂慮。量度後市風險的恒指波幅指數也見到由25升到33.6，增加8.6點，表示6月期指有可能由23,180點對冲位，調整8.6%，目標看23,180點×0.914 = 21,186點水平。暫時可看作6月半年結下方重要支持，即6月破底跌穿3月19日恒指低位21,139點的機會並不大。

上周五市况極端恐慌，下午4點後的競價時段見到比較多投資者留意的友邦（1299）開出61.8元極端低價，身邊有朋友一向收集內險股，大概在65至80元區間操作，低買高沽，留部分倉底長線持有，這個策略的收穫不錯。由於3月大跌時，友邦只有約5天低於65元，如6月撈底可留意61.8元至65元價值區。

[金曹 期權制勝]

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