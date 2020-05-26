經濟
陳茂峰博士 峰哥EQ

陳茂峰：香港蛻變成中國特色國際金融中心

【明報專訊】恒生指數在上周五急跌1350點，跌幅5.56%，為過去5年單日跌幅最大的一天。香港和海外媒體的報道，都說港股大跌是因為中國人大會議提出要訂立港區國安法，人心虛怯。大陸的媒體報道，強調是香港公司集體跳水，中資企業跌得少。他們給出的跌市原因包括：當天環球主要股市都下跌，香港跌得多些而已；技術上遇阻力位，短期會大幅回調；周邊市場環境有變，資金轉趨謹慎。跌市原因，隻字不提港區國安法。

大陸沒有新聞自由，單是這點，大陸任何城市，都不能替代香港成為國際金融中心。上海也好、深圳也好，最多是中國境內的金融中心，為中資企業和地方政府融通人民幣資金。香港成為國際金融中心，不只是因為背靠中國，更重要原因是我們的健全金融體系、法律體系和公民社會組織（包括新聞的第四權）。香港沒有外匯管制、港元幣值穩定、資本市場發達、資金成本偏低（風險溢價低）、外匯結算快捷可靠，中外企業在此融資投資，都簡單容易。香港法制健全，法律人才濟濟，法律條文清楚，處理糾紛程序公開透明，司法獨立保證訴訟獲公平處理。

美為自身利益 不會封殺香港

當年鄧小平「主政」時，答應香港一國兩制、高度自治、50年不變，是相信維持香港社會制度不變最符合中國利益。所謂利益，不止是經濟上的資金窗口，促進中國現代化；也不止是給台灣的示範作用，統一河山；還有是學習香港，「在內地製造多個香港」。鄧小平的如意算盤，是到2047年時，中國和香港的生活水準、社會條件已經相差無幾，一國一制便可以無縫交接。如果到時條件未成熟，再延長一國兩制時間也可以。

50年期限未到，中央政府已經不斷強調一國而輕兩制，特區政府亦積極配合，懶理國際輿論。

現在推港區國安法，套用鄧小平在1989年接見首都戒嚴部隊幹部時說話：「是國際的大氣候和中國自己的小氣候所決定了的，是一定要來的，是不以人們的意志為轉移的。」國際上中美關係日益緊張，「美帝國主義亡我之心不死」；內政則社運拖延將近一年仍未平息，特區政府失方寸。中央認為反中勢力日盛、建制力量不濟，亟亟要插手。

北京政府強推港區國安法，無視外資的懷疑、顧慮，更不顧港人移民他去，當然是評估之後的理性決定。今天中國經濟實力，雖然遠遠不及美國，單靠中資企業和政府機構的投融資活動，要養起香港卻綽綽有餘。這20多年到港的「新香港人」估計為數近200萬，不乏金融才俊，大可填補香港流失的人才。兩國博弈，美國為了自己的利益，需要留香港這個活口，不會封殺香港。香港這個國際金融中心，雖然變形走樣，依然是具有中國特色的國際金融中心。香港褪色，光芒不再，這就是香港的命。思之黯然。

mfchan@nobleapex.com

[陳茂峰博士 峰哥EQ]

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