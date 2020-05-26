SpaceX周四首送太空人升空

【明報專訊】電動車大廠特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）旗下的航天科技公司SpaceX，將於香港時間周四凌晨以「獵鷹9號」（Falcon 9）火箭，發射載人版本龍飛船（Crew Dragon Demo-2），將兩名美國太空總署（NASA）太空人送上國際太空站，標誌美國進入商業主導的太空探索新時代。這是美國自2011年以來，首次從本土送太空人升空，目前尚未有任何企業發射的商業開發載人航天器，與國際太空站對接。
標誌美進商業太空時代
龍飛船將在軌道實驗室停留約兩個月，然後重返地球。若一切順利，NASA希望能迅速批准SpaceX的系統作為航天運輸工具，運送太空人往返地球與太空站。自美國的太空穿梭機計劃於9年前告終，NASA一直依賴俄羅斯的火箭和飛船進行航天運輸。自2011年以來，NASA已跟SpaceX簽訂超過30億美元的合約。不過SpaceX載人航天工具的開發經歷多次挫折，包括「獵鷹9號」火箭爆炸，以及龍飛船的安全問題，導致升空計劃延遲數年。
NASA和美國政府盼未來的太空探索，由私營企業主導開發，聯邦政府提供相對有限監督。美國希望最早在2024年將太空人送上月球，在未來飛往火星等地。