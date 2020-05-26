SpaceX周四首送太空人升空

標誌美進商業太空時代

龍飛船將在軌道實驗室停留約兩個月，然後重返地球。若一切順利，NASA希望能迅速批准SpaceX的系統作為航天運輸工具，運送太空人往返地球與太空站。自美國的太空穿梭機計劃於9年前告終，NASA一直依賴俄羅斯的火箭和飛船進行航天運輸。自2011年以來，NASA已跟SpaceX簽訂超過30億美元的合約。不過SpaceX載人航天工具的開發經歷多次挫折，包括「獵鷹9號」火箭爆炸，以及龍飛船的安全問題，導致升空計劃延遲數年。

NASA和美國政府盼未來的太空探索，由私營企業主導開發，聯邦政府提供相對有限監督。美國希望最早在2024年將太空人送上月球，在未來飛往火星等地。

（綜合報道）

[國際金融]