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抖音收入冠絕全球移動軟件

【明報專訊】市場研究機構Sensor Tower的數據顯示，短視頻軟件抖音及其海外版TikTok在疫情期間收入激增，上月在全球App Store和Google Play商店的收入超過7800萬美元，較去年同期增長10倍，是全球移動軟件收入之冠，當中約86.6%收入來自中國市場，8.2%來自美國市場。YouTube期內收入接近7600萬美元，按年增長57%，排名第二。第3至第5位依次為Tinder、Disney+及騰訊視頻。上述數據未計算遊戲軟件或廣告收入。

憂經濟衰退 歐民眾儲蓄急增

歐洲央行及英倫銀行的數據顯示，歐洲多國家庭在疫情期間存款增加，加劇了經濟師對經濟萎縮的擔憂。法國人在3月的儲蓄金額接近200億歐元（約1690億港元），遠高於平均每月的38億歐元（約321億港元）變幅。意大利人同月儲蓄168億歐元（約1419億港元），接近於均值的5倍。意大利同期儲蓄101億歐元（約853億港元），是均值的4倍以上。英國人的存款期內也增加131億鎊（約1238億港元）。昨公布的德國首季GDP終值，按季萎縮2.2%，按年萎縮2.3%，確定陷入技術衰退。

《金融時報》報道，英國財相辛偉誠（Rishi Sunak）授權財政部推「白樺計劃」（Project Birch），拯救受疫情衝擊的「大到不能倒」英國企業。自疫情爆發，英國的航空、鋼鐵、汽車等產業陷困境。

（綜合報道）

[國際金融]

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