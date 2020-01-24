沙特主權基金600億疫市撈貨 掃入波音嘉年華迪士尼等疫情受累股

根據PIF上月向美國證交會（SEC）提交的申報文件，它購入了美國娛樂活動主辦機構Live Nation的5.7％股份，目前約值5億美元。此外，它亦購入陷入困境的郵輪集團嘉年華（Carnival）的7.3％股份，成為這全球最大郵輪營運商的第二大股東。沙特的進取入市態度，與「股神」巴菲特大相逕庭。他的投資旗艦巴郡早前沽清了美國四大航空股、美國保險企業Travelers及能源企業Phillips 66的股份，並大幅減持高盛，與巴菲特以往「在別人恐懼時貪婪」的入市手段迥異。

除在股市掃貨，PIF牽頭的財團亦同意以3億鎊（約28億港元）收購英超球隊紐卡素。PIF表示，當全球經濟活動開始恢復至接近疫情爆發前的水平，其所投資的原油、旅遊、航空企業將成為業界的領頭羊。市場人士指出，在這時機入市是否明智，可能過幾年才有分曉。

大舉押注油企 被指違分散風險策略

國際油價此前大跌，影響到油組領袖沙特的財政。沙特政府需要舉債、加稅等，應對本土經濟的難關。與此同時，它的主權基金卻在海外大灑金錢，且大舉押注原油企業，被質疑跟PIF的投資宗旨——分散原油產業的風險背道而馳。沙特雖持有4700億美元的外匯儲備，但大部分用於維持與美元的聯繫匯率。沙特6月起將停發國民生活補助，7月更要將增值稅（VAT）由5%提升至15%，反映其財政捉襟見肘。

不過部分分析師指出，PIF對嘉年華和Live Nation的投資，都符合該國發展娛樂及旅遊業的目標。接近沙特皇室的分析人士稱，PIF曾考慮建立自己的郵輪公司，但礙於成本太高，嘉年華股價暴跌，提供了入市時機。

對冲基金集中增持增長型股票

也有分析質疑，PIF的投資最終可能打水漂，就像其在2016年注資優步（Uber）賠了錢。它投資軟銀牽頭的願景基金（Vision Fund），也在2019財年虧損177億美元。

高盛分析了822家對冲基金合共價值1.8萬億美元的股票持倉，發現今年首季股市受疫情影響而受挫之際，對冲基金投資組合更集中增持增長型股票，對亞馬遜和微軟的持倉增幅最高。該兩隻股票與facebook、Alphabet及阿里巴巴已連續7季，成為對冲基金持倉最高的頭5位。

（綜合報道）

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