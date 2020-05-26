戶戶送改機制惹外賣員罷工 總經理羅家聰：僅少數車手參與

罷工代表昨曾與管理層會面 未有共識

在新舊機制下，餐廳至住宅的距離都是訂單收入的主要測量指標，不過新制下不再設每張單35元的最短距離保證費用（見表），改為基本費用另加「加乘獎金」，只有一周內接單比率80%以上的外賣員才可獲1.3倍的「加乘獎金」。如以1公里距離計，舊制下外賣員訂單收入約38元，新制下如未達80%按單率，每張訂單收入約29元。公司更新機制後，惹起部分送餐員不滿，並發起罷工。其後戶戶送於上周六（23日）推出「特別獎賞」，根據地區及送餐時間為每張單增加8元至15元，不過仍未能平息事件。

不設每單短程保證費用 「變相減薪」

戶戶送發言人昨晚回應稱，送餐專員為自僱人士，更新機制是為了讓送餐專員獲得更佳工作回報，相信他們可從變更中受惠。

另外，發言人稱，新系統可較準確預測每張訂單所需時間及向送餐專員支付的費用，更有效地反映送餐專員實際完成每張訂單所需時間。發言人續稱，戶戶送會一直與送餐專員保持緊密溝通，有關是次應用程式更新，公司會在本周內在不同地區安排與送餐專員會面以聆聽他們的意見。

即推「特別獎賞」 每張單加8至15元

戶戶送早前曾上調全年送餐目標人數至8000名，公司總經理羅家聰當時曾表示，目前平台有4000至4500名「派送伙伴」，不過疫情下申請數目激增，單是4月初一周內就增加1000名派送伙伴，因此不排除再上調目標。

明報記者 葉子晴