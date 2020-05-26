戶戶送改機制惹外賣員罷工 總經理羅家聰：僅少數車手參與

【明報專訊】新冠肺炎下帶動外賣行業，除訂單量增加之外，更有不少人加入送餐行列。不過，網上外賣平台戶戶送（Deliveroo）早前更改送餐訂單收入機制，有送餐員指新制是變相減薪，連續兩日發動罷工，雖然戶戶送方面隨後主動提出，在特定時間及地區每張單增加8元至15元不等的獎賞，但仍未完全平息事件。本報昨向公司總經理羅家聰查詢，他回覆指「只有小部分車手罷工」，對事件無回應。有參與罷工的送餐員指出，昨晚有代表曾與戶戶送管理層會面，但公司方面指需要與總公司溝通，目前仍未有結論。
罷工代表昨曾與管理層會面 未有共識
在新舊機制下，餐廳至住宅的距離都是訂單收入的主要測量指標，不過新制下不再設每張單35元的最短距離保證費用（見表），改為基本費用另加「加乘獎金」，只有一周內接單比率80%以上的外賣員才可獲1.3倍的「加乘獎金」。如以1公里距離計，舊制下外賣員訂單收入約38元，新制下如未達80%按單率，每張訂單收入約29元。公司更新機制後，惹起部分送餐員不滿，並發起罷工。其後戶戶送於上周六（23日）推出「特別獎賞」，根據地區及送餐時間為每張單增加8元至15元，不過仍未能平息事件。
不設每單短程保證費用 「變相減薪」
戶戶送發言人昨晚回應稱，送餐專員為自僱人士，更新機制是為了讓送餐專員獲得更佳工作回報，相信他們可從變更中受惠。
另外，發言人稱，新系統可較準確預測每張訂單所需時間及向送餐專員支付的費用，更有效地反映送餐專員實際完成每張訂單所需時間。發言人續稱，戶戶送會一直與送餐專員保持緊密溝通，有關是次應用程式更新，公司會在本周內在不同地區安排與送餐專員會面以聆聽他們的意見。
即推「特別獎賞」 每張單加8至15元
戶戶送早前曾上調全年送餐目標人數至8000名，公司總經理羅家聰當時曾表示，目前平台有4000至4500名「派送伙伴」，不過疫情下申請數目激增，單是4月初一周內就增加1000名派送伙伴，因此不排除再上調目標。