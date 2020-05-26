經濟

I.T盈警 虧損增至7億元

【明報專訊】商人沈嘉偉旗下的I.T（0999）就盈警發補充公告，指截至2020年2月底的財年第四季度內商譽、物業、家具及設備及使用權資產的減值撥備，集團的股東應佔淨虧損預期不少於7億元，淨虧損較4月9日公布的不少於3億元，大增4億元或擴大1.3倍。

銅鑼灣店遭破壞 股價昨無升跌

集團指出，面對嚴峻考驗，公司將密切關注市况及作出相應業務策略調整。I.T將於本月27日（本周三）公布截至2月底的財年業績。在周日社會運動衝突中，I.T因被視為「藍店」，旗下銅鑼灣分店被破壞，集團昨日股價曾低見1.02元，收市無升跌，報1.11元，。

集團在4月曾發盈警，料截至2月底財年淨虧損不少於3億元，主要因去年中起社會動盪對港澳地區業務造成不利影響；自今年1月起爆發的新冠疫情對原本困難的經營環境帶來更大衝擊；集團數個主要營運市場，例如香港及中國入境旅客消費意欲均受到嚴重影響，進一步打擊疲弱的零售市道；以及全球經濟增長減慢加上中美貿易爭議。

集團當時提到，在面對極具挑戰的經營環境下，銷售在今年1月、2月份大跌，以往傳統下半年業績會因季節原因而較上半年好，今年卻遠低於預期。由於充滿挑戰的經營環境，公司已積極控制經營成本以減少目前情况所帶來的影響等。

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