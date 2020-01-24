物美北海康成傳赴港IPO 京東上市逾10家投行參與

消息人士指出，物美上月完成收購德國超市麥德龍（Metro AG）中國子公司80%股權，現階段公司仍正討論赴港IPO將涵蓋的資產範圍，融資細節日後可能有變。物美對報道未有置評。

京東本周四傳港交所聆訊

另一據稱擬來港上市公司為藥明康德（2359）有份投資的製藥商北海康成。網站顯示，北海康成旗下產品包括治療罕見病藥物、腫瘤藥等，有3隻藥物已在中國以外地區上市。報道稱，公司正與大摩合作籌備IPO事宜，但同時亦有意增添其他投行至團隊；料公司最早秋季上市，籌資2.5億美元（約為19.5億港元）。

市場關注的中概股巨頭京東赴港第二上市再有新進展。內地媒體報道，京東本周四將進行港交所聆訊，最快5月31日上載招股書，預計6月4日左右招股。有報道則稱，京東上市參與投行多達13家，其中聯席保薦人為美國銀行、中信里昂及瑞銀；聯席全球協調人為華興資本、傑富瑞（Jefferies）；簿記行有8家之多。