4月份港出口跌3.7%勝預期

亞洲整體出口貨值升2.7%

從出口地區看，受新冠肺炎於歐美蔓延影響，4月份出口至美國跌24.6%、德國亦跌19.6%，英國有6.9%跌幅。輸往亞洲整體出口貨值上升2.7%，主因出口台灣、日本與中國內地按年錄得增幅，分別升21.6%、10.7%及9.4%，不過出口至印度大跌61.6%、新加坡跌27.7%，馬來西亞亦跌14.7%。

出口產品當中，雖然大部分主要貨品均跌，例如通訊、錄音及音響設備和儀器按年少20.9%；主要包括珠寶、金飾及銀器的雜項製品跌37.3%，非金屬礦物製品更大跌64.3%，不過，辦公室機器和自動資料處理儀器卻錄得26.2%升幅，或與多國封鎖令相關設備需求增加有關。

越南進口大升77% 或多為口罩原料

進口方面．來自部分主要供應地的進口貨值錄得跌幅，尤其是中國內地跌11.2%、日本跌10.8%、美國亦跌1.1%。惟來自越南大升77%、台灣亦升29.5%。越南進口大升或與進口口罩及相關原料有關係。

政府發言人表示，展望未來，在疫情受控前環球經濟將會繼續疲弱，因此香港的出口表現短期內料會持續受壓。