美團首季淨虧損擴大 仍勝預期 到店業務前景嚴峻 恢復落後外賣業務

明報記者 李哲毅

隨着武漢在1月底因爆發新冠肺炎疫情宣布封城，全國陸續實施嚴格防疫措施，美團首季到店、酒店及旅遊業務成重災區，收入按年跌31.1%至30.95億元；其次是餐飲外賣，按年跌11.4%至94.9億元；新業務及其他微升4.9%至41.68億元。餐飲外賣、新業務分別錄得7.09億、13.64億元經營虧損，而到店、酒店及旅遊錄約6.8億元的經營溢利。

受疫情影響 各業務恢復程度不一

美團形容，大多數到店服務類別被歸類為非剛性需求或娛樂相關服務，消費者對衛生安全顧慮及地方政府限制，導致供應及需求在首季均持續低迷。集團首席執行官王興在分析員會議上表示，各類到店服務的恢復程度不一，到店用餐交易額已回復至疫情前的80%；其他到店服務則由3月底時約疫情前的30%，5月份回升至60%。

王興指出，照顧兒童服務及卡啦OK等娛樂服務的回復速度較慢，預計次季到店業務收入仍會下跌。王興又稱，3月下旬國內酒店間夜量回復至疫情前的50%，現時已回復到七成水平，又留意到5月中旬的區內住宿活動已錄得按年增長，但跨城酒店預訂量仍較平時跌四成。

外賣訂單平均價值增長14.4%

王興表示，截至3月底最後一周，超過七成餐廳的外賣訂單量已恢復到疫情前六成以上，其餘餐廳外賣訂單量更超越疫情前水平。王興指出，集團推出支援措施協助餐廳及重建消費信心，分部利潤暫時並非首要考慮因素。美團首季每筆外賣訂單平均價值按年增長14.4%，王興解釋，疫情帶動更多高級餐廳品牌進駐，高價訂單數目有所提升，但預告次季訂單價值增長幅度將回落。

問及美團會否因疫情而縮減投資新業務，王興強調，不會因短期挑戰而減少投資力度，公司現金儲備足夠，集團亦有意擴大食雜零售業務覆蓋範圍、服務種類及供應鏈支援等。

通海證券：外賣反彈 股價受追捧

中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦認為，美團的外賣服務已於3月大幅反彈，帶動業績好過預期，股價或有機會突破向上。阮子曦稱，現時難論內地會否有第二波疫情爆發，所以管理層目前對次季業務描述仍相對保守。