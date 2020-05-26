恒生渣打否認停按揭申請

【明報專訊】本地有傳媒報道，恒生銀行（0011）已不會接收需要在6月提取的按揭貸款申請，因為早前疫情期間員工在家工作，影響按揭審批進度，因此暫時不接申請，亦未有表明接受其後月份提取的申請。中原按揭董事總經理王美鳳表示，曾聽聞有銀行因申請積壓，擔心會有申請個案未能及時交易的風險，因此向申請按揭的客戶解釋以上情况。
恒生回覆指出，該行一直接受各物業類型的按揭申請，處理按揭申請、批核及提取貸款的時間會因應客戶提供的資料及個別情况而定。此外報道指出，渣打同樣不收6月提取的按揭貸款申請，不過會逐步接收7月的申請。不過渣打發言人回覆本報指出，該行沒有暫停按揭申請，會繼續按客戶情况處理。
專家籲買家延長交易時間
近期樓市交投回暖，王美鳳提示二手交易，特別是涉及按揭保險的客戶，應該小心訂定較長的交易時間。一手樓宇的成交期較長，亦不是全數即時供款，相信一手成交增加對按揭審批時間的影響不大。
至於市佔率最多的兩家大行匯豐和中銀香港（2388），有市場人士表示接收按揭申請未見異常情况，批核未有受疫情影響。匯豐上月底跟隨渣打削減回贈後，又在上周把按息從H+1.3厘加至H+1.4厘，申請已較為淡靜。中銀香港按息仍維持在H+1.3厘，不過普遍預期稍後亦會跟上市場，將息率上調至H+1.4厘，因此有前線員工近期提示有意申請的客戶盡快提交資料。