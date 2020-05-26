恒生渣打否認停按揭申請

恒生回覆指出，該行一直接受各物業類型的按揭申請，處理按揭申請、批核及提取貸款的時間會因應客戶提供的資料及個別情况而定。此外報道指出，渣打同樣不收6月提取的按揭貸款申請，不過會逐步接收7月的申請。不過渣打發言人回覆本報指出，該行沒有暫停按揭申請，會繼續按客戶情况處理。

專家籲買家延長交易時間

近期樓市交投回暖，王美鳳提示二手交易，特別是涉及按揭保險的客戶，應該小心訂定較長的交易時間。一手樓宇的成交期較長，亦不是全數即時供款，相信一手成交增加對按揭審批時間的影響不大。

至於市佔率最多的兩家大行匯豐和中銀香港（2388），有市場人士表示接收按揭申請未見異常情况，批核未有受疫情影響。匯豐上月底跟隨渣打削減回贈後，又在上周把按息從H+1.3厘加至H+1.4厘，申請已較為淡靜。中銀香港按息仍維持在H+1.3厘，不過普遍預期稍後亦會跟上市場，將息率上調至H+1.4厘，因此有前線員工近期提示有意申請的客戶盡快提交資料。