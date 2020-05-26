港元長息連升兩日 海嘯後第二大升幅

花旗料港元1年內跌至7.77

除隔夜拆息下跌4.3點子報0.2986厘，其餘年期的拆息皆上升，1個月拆息上升11.5點子，連升4天，報1.1335厘。昨日港匯在7.754至7.757之間徘徊，截至晚上10時半報7.7545，上升13點子（1元等於1萬點子），12個月港元遠期匯率在上周五急跌後繼續低企，昨報7.8252，上升57點子。

華僑永亨銀行經濟師李若凡表示，現時銀行體系總結餘仍在1000億元以下，市場擔心國安法的不明朗因素，長期會有資金外流的風險，加上6月半年結和潛在兩隻大型新股上市，因此銀行傾向保留和爭取更多資金。不過目前未有真正的資金流走，加上港息亦高於美息，令即期港元偏強。花旗報告認為，港元中期走勢將受經濟放緩和政治不穩定影響轉弱，預期在6至12個月內會跌至7.77。

人幣中間價見12年新低

此外，人民銀行公布人民幣中間價按日跌270點子，報7.1209，為12年的新低。在岸人民幣下午曾跌152點子至7.1424，接近7個月低位。截至晚上10時半，在岸價報7.1364，跌95點子；離岸價報7.1489，跌14點子。

瑞銀報告指出，人民幣走勢未來數月將被中美雙方的強硬政治言論所影響，不過由於擔心增加經濟受損的風險，所以瑞銀認為雙方可能只會在口頭上強硬，估計在11月美國總統大選前，人民幣將在7附近徘徊。