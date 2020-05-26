憧憬中概股回歸 港交所逆市升6%

大摩：港股市值可累增9萬億

大摩於報告中指出，美國預託證券（ADR）加速回港上市，加上大灣區將提供更多金融政策支持，有助港股流動性，在此背景下，強調該行提出的「最佳想像」情况（blue-sky scenario），即若全部符合資格的中概股都回到香港上市，港股市值累計可增加9萬億港元，北水日成交可增兩成。該行又表示，在大灣區金融政策推動下，更多資金流向香港，亦令港交所與內地交易所的流動性聯繫更為深入，港股周轉率可因此大增1.2倍。在此情况下，最快2022年，港交所收入可增加一倍至約312億元。

不過大摩亦提及部分現實障礙，如具有企業同股不同權架構的中概股仍不能在港上市；公司僅會選擇將市值的一小部在港上市等。

美政策或變 無損港吸引力

風險方面，該行則提及「美國對香港可能的政策改變」。不過大摩認為，美國態度轉變也不會改變香港市場對外的開放，亦不會改變本港金融市場的規則、監管；相信對比上海及深圳，香港對中概股仍有獨特的吸引之處。