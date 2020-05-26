6本地藍籌見3年低 高盛籲沽香港股 中資股力撐 恒指倒升22點

明報記者 陳子凌

延續上周五恐慌情緒，港股昨日低開後最多挫411點，午後中資股發力帶動大市收復失地，恒指收報22,952點，升22點，主板成交金額1182億元，較上周五減少34.52%；國指報9465點，升39點或0.4%，跑贏大市。北水淨買入港股27億元。恒指夜期至晚上11時半報22,889點，低水63點。

中資本地股榮辱互見

中資股及本地股一天一地，騰訊（0700）收報416.6元，升1%；小米（1810）、瑞聲（2018）亦有逾3%升幅；美團（3690）勁升6%再創新高。內銀股亦普遍上升。

8隻本地藍籌股見近期新低，恒生（0011）及太古A（0019）插逾3%，為兩大表現最差藍籌，與跌逾2%的恒地（0012）、跌逾1%的新地（0016）及港鐵（0066）齊見3年新低；匯控（0005）曾跌至35元海嘯後新低，收報35.7元；挫近3%的領展（0823）則為1年新低，而跌1.6%的九倉置業（1997）更是上市新低。

高盛發表報告認為，國安法、立法會選舉、美國《香港關係法》都會令香港經濟復蘇變得更不明朗。該行原本預期本港樓價及租金將較去年高位累跌10%至30%，但國安法令社會可能出現高度不穩，樓市進入另一個波動期，預測樓價及租金會額外再下跌5至15個百分點。

高盛看好友邦濠賭

高盛較看好像友邦 （1299） 和濠賭股等不太依賴本地收入的股份；依賴本地收入來源的股份如希慎（0014）、東亞（0023）等就看淡一線。該行又建議不妨採取長倉恒指、短倉本地股的策略，因為恒指現時與MSCI中國指數相關度高達90%，長倉恒指可寄望中國經濟回暖。

耀才證券研究部總監植耀輝則表示，港股近來幾次大跌，原因均離不開政治，由於國安法影響深遠，加上存在很多不確定因素，大市再下跌機會頗高，短期將下試22,400點附近，若情况惡化，如美國出手，22,000點關口將受壓。

郭氏家族基金斥逾9000萬增持新地

另外，據港交所股權披露，上周五郭氏家族基金以每股平均90.8692元，於場內增持100萬股新地（0016），涉資9086.92萬元；同日郭炳江兒子郭基煇持有的Thriving Talent Limited再以每股92.7516元額外購入多45萬股，涉資4174萬元。