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自願醫保按需要選墊底費計劃

【明報專訊】可扣稅自願醫保計劃（VHIS）推出一年，普遍獲大眾歡迎，除可退稅外，投保人也享有一定醫療保障，雖然政府規定自願醫保的基本計劃保障項目大同小異，但較受歡迎的靈活計劃卻相差較大，例如墊底費或自付費。投保人選擇該類計劃，因為公司有團體保險，退休前可以先向團體保險索償，而退休後可以在同一張保單轉至較低額自付費的計劃，以減低自己補貼開支。

明報記者 龍彩霞

墊底費或自付費，在實報實銷的保險中比較常見，廣義上是指受保人就每筆索償須自行負責的損失。舉例說，投保人買了一份自願醫保，每個保單年度保障額上限為100萬元，但墊底費為5萬元。萬一受保人需要住院，而成功向保險公司申請到賠償，須自付5萬元，其餘額外支出則由保險公司支付，該年度上限為100萬元，但假若該次醫療費用只是4.99萬元，由於金額低於墊底費，便不能得到任何賠償。

選擇高墊底費 可減輕保費成本

可扣稅自願醫保計劃墊底費一般介乎1.5萬起至5萬元不等。舉例說，靈活度相對較高、全球受保，而且入住私家病房的高端醫療計劃，保費自然較貴，投保人可按個人需要揀選合適的保障。現時自願醫保每名受保人每年最高保費扣稅上限為8000元，可扣稅人數更不設上限，墊底費一般低至零，亦有超過10萬元，簡單而言，墊底費愈高，保費愈平。

中原金融集團高級營業董事、認可財務策劃師劉啟明表示，以投保人持有兩份醫保為例，建議盡量選擇高墊底費來減輕保費成本。大部分高端醫療產品均設有「無索償墊底費折扣」，只要受保期間無任何索償紀錄，續保時墊底費會自動調低一定百分比，最高累積100%。即是說，當出現下一次索償時，受保人毋須承擔任何墊底費，所有合資格醫療支出，由保險公司償付。由於高端醫療屬消費產品，而且採用自然保費率，即年紀愈大保費愈貴，年長的受保人宜多加注意。

網上財務產品比較平台moneyhero發表文章指出，比較同類型的保險，設墊底費的保險保費較便宜，固然因為投保人願意負擔一部分損失，但也因為投保人較有傾向避免意外發生，都是保險公司願意收得較便宜的緣故。

如果是為了避免大額醫療支出而買保險，墊底費萬餘元的保險計劃會較合適。

富衛香港及澳門首席產品總監余栢堅表示，不同墊底費的保險計劃，也可以補足現有保單的不足，例如許多人任職的公司有提供醫療保險，賠償上限往往不夠高，而且退休後公司醫療保險未必能續保，購買一份新醫療保險又極貴，尤其是如果帶著一身病歷，投保成本會更昂貴。

如帶病歷 退休後投保成本昂貴

假設公司醫療保險無墊底費，賠償上限50萬元，可以另購一份墊底費50萬元的醫療保險。這類高墊底費醫療保險的好處是保費較低，而且有時會有特別條款，當公司醫療保險到期後，可以轉為低墊底費計劃，同時提供所需保障，涵蓋現有病患。

富衛最新推出「尊衛您醫療計劃」年度保障額高達800萬元，余栢堅指保額足夠覆蓋社會上大部分可見的醫療開支，但醫療通脹每年10%，未來成本難以預計，故客戶可按需要選擇自付費種類（見表）。如果投保人原本已有公司醫療保險，選擇一定金額的自付費，可以用公司醫保支付，並配合自購醫保加大現有及未來的保障。

[退休綢繆]

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