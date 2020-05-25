盈翠均呎1.9萬創紀錄

明報記者 歐陽慧恩

盈翠半島本月價量齊升。利嘉閣首席聯席市務董事彭錦添指，盈翠半島本月除3座頂層特色單位以2035萬元成交，實呎22265元，創屋苑最高成價及呎價紀錄外，最新成交的11座高層E室亦以1578萬元易手，單位實用面積761方呎，3房間隔，享煙花海景，實呎20736元，創屋苑分層標準戶做價及呎價新高，單位原業主為新加坡籍人士，2007年510萬元購入上址，帳面賺約1068萬元或約2.1倍。 彭又指，受高價成交帶動，屋苑部分放盤業主正收緊議價空間，預料未來整體做價都將再有上升空間。

水藍．天岸3房2150萬破頂

同位於新界西的東涌亦錄新高成交。美聯分行經理田國輝表示，藍天海岸4期水藍．天岸1座高層A室，實用面積1342方呎，屬3房套連工人套間隔，以2150萬元易手，實呎16021元，創屋苑及區內標準分層單位新高紀錄，並是屋苑首次有標準分層單位衝破2000萬元水平，原業主於2008年以1398萬元購入物業，現帳面獲利752萬元或約54%。

九龍灣淘大花園亦錄破頂價成交。中原地產區域營業經理賴仲軒表示，淘大花園L座頂層連天台特色戶，實用面積242方呎，採開放式間隔，連約200呎天台，近日以512.8萬元易手，實呎21190元，呎價創屋苑歷史新高。不過原業主2018年2月以498萬元購入物業，持貨至今兩年多，帳面獲利14.8萬元，但須付樓價一成額印稅，加上釐印及佣金等，料實蝕逾60萬元或12%。

壹環開放式戶8年實蝕一成

同樣錄得蝕讓成交的還有灣仔壹環，中原分行市務經理司徒榮華表示，壹環高層B室，實用面積320方呎，屬開放式間隔，望山景，去年以890萬元放盤，其後減至820萬元，最終減至800萬元將單位易手，實呎25000元。原業主於2012年859萬元入市，現帳面蝕59萬元或7%，若連同購入稅項及其他雜費計，料實蝕約99萬元或12%。

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