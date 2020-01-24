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OMA OMA洋溢外國度假氣息

【明報專訊】永泰（0369）發展的屯門掃管笏OMA OMA遠離市中心，以低密度設計，周邊青山翠綠的自然景致圍繞，綠樹環抱，配合項目以度假生活概念打造，會所和園林提供綠化的休憩空間，為住客塑造雅致與愜意的休閒環境，令家居生活也洋溢度假風情；項目自去年中開售以來，已累售約380伙，佔項目總伙數逾八成。

明報記者 張允亭

攝影 楊柏賢

OMA OMA於夏威夷文中有「綠色」之意，滲透出異國度假勝地夏威夷叢林意境。項目由兩座住宅大樓組成，並排而立，總共提供466伙，標準單位實用面積250至1004方呎，戶型涵蓋開放式至4房單位，亦設有小量連花園或天台的特色戶，戶型選擇多元化，同時迎合單身優皮人士、家庭客需要。項目自去年7月推售至今，累售逾八成單位，現時餘貨以2房及3房單位為主。

高層可遠眺青山灣海景

景觀方面，項目向西的高層單位，可遠眺至青山灣一帶海景，景觀開揚，低層單位亦享有周邊翠綠樹景；至於向東單位，外望附近的山巒景色，向東北方的單位則望向區內其他項目。項目關鍵日期為明年6月，樓花期約13個月。

發展商新近開放一個全新裝修的示範單位供參觀，單位參照2B座19樓G室打造，實用面積750方呎，屬於3房1套連工人套房間隔。單位大門闊約1.2米，較普遍新盤寬闊，而室內設計採現代簡約風格，純白色的牆壁，配以原木色地板，清新自然。客廳擺放淺灰色梳化及精緻小巧的茶几，與吊燈互相呼應，顯得時尚雅致。梳化旁設有落地玻璃窗，外連露台，將自然光引入室內。

夏威夷文「綠色」之意

飯廳擺放白色圓餐桌，配以4張灰色餐椅，掛上構圖簡單的畫作點綴，整體格調與客廳一致。廚房長形開則，以白色為主調，在室內燈光下顯得更光潔明亮。廚房內靠牆設有曲尺工作台，備有上下兩組廚櫃，附設煮食爐、抽油煙機及洗衣乾衣機等家電，同時附有工人套房。睡房方面，主人睡房貫徹客飯廳的簡約風格，放置雙人牀，及鋪上淺灰色地氈，房間對外亦連接工作平台；主人浴室設有浴缸，並設有通風窗，另配備浴室寶，可抽走濕氣以防止霉菌滋生。浴室內亦分別設有鏡櫃和一般儲物櫃，增加收納空間。

另兩個睡房各約50方呎，面積與現時普遍新盤相若。設計師將其中一間打造成兒童睡房，設有屋形框架設計的兒童牀，佈置了色彩豐富的玩具及精品。另一間改裝成書房，靠牆放置金屬書架及木製書枱。

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