首5月9強拍申請 宗數按年減四成

9宗強拍申請個案中，8宗為全新申請個案，餘下1宗是重新遞交申請，有關申請來自伯恩光學創辦人楊建文家族持有的觀塘巧明街119至121號年運工業大廈，楊氏家族去年中已持有92.2%業權，並向土審申請強拍令，項目估值6.978億元，惟因申請過程出現技術問題，該家族撤回申請，並在今年3月重新遞交申請。

觀塘年運工廈估值低去年6%

據土審文件顯示，年運工業大廈現為樓高15層的工廈，於1978年落成，樓齡42年，楊氏家族現持有97.7%業權，尚餘3個車位及1個單位未能收購，其中一個未能收購的車位，是由羅氏集團第三代繼承人羅正杰等人持有。值得留意，測量師對上述工廈最新的估值為6.588億元，較去年7月估值低約6%，相信與去年社會運動及今年新冠病毒疫情影響下，令物業估值下調。

翻查資料顯示，楊氏家族近年積極併購觀塘工廈，早在2017年透過強拍成功統一附近的開源道業發工業大廈2期的業權，另2018年亦就業發工業大廈申請強拍，加上現時申請的年運工業大廈，業界預計，3個項目將合併並重建商廈。