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又一村玫瑰苑申強拍 估值逼10億今年最高

【明報專訊】疫情下無阻發展商加快進行強拍申請，其中位於九龍又一村玫瑰苑項目，估值近10億元，為今年強拍申請個案中，價值最高的項目，連同其他兩個的市區項目，估值共逾17億元。市傳3個項目由新世界（0017）或相關人士申請強拍，本報就上述3宗強拍申請向新世界查詢，至截稿前未獲回覆。

傳新世界或相關人士申請

根據土地審裁處的文件顯示，BREMONT INVESTMENTS LIMITED就九龍又一村玫瑰苑申請強拍，公司董事為楊柳粼，為新世界附屬公司的董事，料為新世界或有關人士。玫瑰苑由22幢3層高的分層住宅組成，1967年落成，提供66伙，申請人現時持有80.3%業權，尚欠13伙未收購。項目佔地約3.9萬方呎，屬「住宅（丙類）」用途，以地積比率3倍重建，可建樓面約11.94萬方呎，以項目估值9.954億元計，每方呎樓面地價約8337元。

另威銘置業及卓盈兆業就中環擺花街11至17號（單號）申請強拍，上述兩家公司董事為黎曉萌及龍燕燕，亦是新世界附屬公司董事。上述地盤位於商廈壹號廣場旁，現為樓高6至7層商住物業，同於1967年落成，樓齡53年，申請人現持有81.25%。上述地段劃為商業用地，預計項目重建作商廈，以地盤面積約3000方呎計，可建樓面約4.5萬方呎，最新估值逾4.09億元，折合每方呎樓面地價約9100元。市場消息稱，該財團同步亦收購上述項目毗鄰的舊樓，預計重建範圍將更大。

擺花街項目或重建商廈

此外，有財團就西營盤德輔道西331至341號申請強拍，申請人為RISING RADIANT LIMITED及LONG AFFLUENT ENTERPRISES LIMITED，註冊董事為潘翠珊（POON, CHUI SHAN），市傳為新世界相關人士。上述地盤面積5062方呎，現為樓高5層商住物業，物業於1956年落成，毗鄰為瑧璈，申請人持有83.33％至95.83％業權，該地段為住宅（甲類）地段，料將重建為住宅項目，以地積比率9倍計，可重建樓面約4.56萬方呎，項目估值逾3.66億元計，即每方呎樓面地價約8000元。

普縉執行董事張聖典表示，併購舊樓較合適大財團，因財力雄厚，可逐步進行併購，有利控制發展成本。

第一太平戴維斯估值及專業顧問服務董事總經理陳超國指出，發展商併購舊樓步伐未受疫情影響，仍積極進行；但他預計今年強拍申請數目約20餘宗，未必重返去年全年37宗申請的高水平。

相關字詞﹕強拍 德輔道西 擺花街 新世界 玫瑰苑

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