十大屋苑交投挫 周末10成交兩月低

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近期新盤蜂擁推售，剛過去周末更有多個全新盤開售，並有多個新盤開放示範單位及收票，令二手交投急挫；港島區昨天有遊行，部分地區交通受阻，以致二手睇樓活動及成交受到一定程度的影響。美聯住宅部行政總裁布少明表示，二手市場經過早前的一輪消化，「筍盤」多半已被消化，令部分買家轉投新盤市場，導致周末二手交投大跌。

SAVANNAH 1房718萬 創屋苑同類新高

此外，已連續兩個月錄逾300宗二手成交的將軍澳區，區內半新盤SAVANNAH新近有1房單位以718萬元易手，創屋苑同類新高。中原高級分區營業董事伍錦基表示，上述為SAVANNAH 5座中層E室，實用面積365方呎，屬1房間隔，原業主於今年3月以730萬元放盤，經議價後，減價12萬元或1.6%，新近以718萬元成交，實呎19,671元，成交價為屋苑同類單位新高。原業主2016年6月以503萬元購入，持貨4年，帳面賺215萬元或42%。伍續稱，屋苑本月至今已錄得約11宗成交，平均實呎19,095元，按月升約2.4%。

譽都1房682萬沽 9年僅微利離場

筲箕灣譽都新近錄得本月首宗成交。美聯分行助理區域經理周永業表示，譽都中層B室單位，實用面積376方呎，1房間隔，以682萬元獲上車客承接，實呎18,138元。單位原業主2011年5月641萬元購入，持貨9年，帳面賺約41萬元或6.4%，但若連同入市稅項及雜費計，料實際獲利僅15萬元或2%。