The Campton 4日收近5100票 超額26倍

示威令半山捌號昨停開展銷廳

另一邊廂，英皇國際（0163）西半山摩羅廟街新盤半山捌號，受昨日港島示威遊行，昨全日暫停開放位於灣仔軒尼詩道的英皇集團中心展銷廳，但亦無阻發展商的推盤部署。項目上周以折實平均實呎29,820元推出首批30伙後，周六原價加推38伙，發展商於昨日上載銷售安排，將於本周四首輪發售68伙。項目將於本周三（27日）下午4時截票及進行抽籤程序，屆時按抽籤結果，通知準買家有關報到時段等資料。至於發售首日，發展商安排於集團旗下的英皇駿景酒店內進行開售。據市場消息指，半山捌號截至昨日暫收約100票，按首批發售68計，已獲足額認購。

此外，會德豐（0020）啟德GRAND OASIS KAI TAK，昨開放全新一個連裝修的示範單位，單位參照低座C座地下至1樓B室，實用面積1409方呎，4房1套間隔，屬複式戶，連448方呎花園。