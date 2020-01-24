國安法公布後首周末 新盤兩日沽330伙 本月一手暫錄近1500宗成交 創10個月新高

明報記者 張允亭

事實上，本月雖然未完結，但一手已累錄近1500宗成交，不但較上月急升逾八成，更創10個月新高。新盤熱賣，發展商亦乘勢加推。Wetland 2期日前首輪開售200伙，即日沽出192伙，佔可供銷售單位的96%，近乎售罄，並套現逾13億元。

發展商昨日隨即宣布加推涉及93伙的4號價單，其中包括最細的282方呎1房單位。據價單顯示，新一批單位定價由486.1萬至1076.8萬元，扣除最高18%的直減優惠，折實價398.6萬元至882.9萬元，折實實呎由10,744至16,118元，折實平均實呎12,538元。新地副董事總經理雷霆認為，國安法對本港樓市影響不大，本地樓市由用家主導，有實際居住需求之下，加上疫情好轉，將繼續會有更多買家入市。

Wetland 2期加推93伙 1房不足400萬入場

值得留意的是，今次為2期首度推出1房單位。其中，最細的282方呎1房單位，單位為12座1樓A2室，定價為496.5萬元，折實價407.1萬元，折實呎價14,437元。是次加推單位中售價最低則為2座1樓B2室，實用面積318方呎，1房間隔，定價為486.1萬元，折實價398.6萬元，折實實呎12,534元。

利奧坊‧曦岸首輪沽40伙

恒地（0012）發展大角嘴利奧坊‧ 曦岸昨日首輪發售88伙，截至晚上7時半，項目已沽出40伙，佔可供發售單位45%，當中包括16伙開放式單位及24伙1房單位。恒地營業（二）部總經理韓家輝表示，客源主要為年輕人，估計自住及投資客各佔一半。

泓碧4房3291萬沽 創項目新高

與此同時，豪宅新盤同樣交投暢旺。碧桂園（2007）在港首個住宅項目、與宏安地產（1243）等合作的馬鞍山泓碧，於剛過去周末連沽5伙，套現約6523.3萬元。當中，位於1座9樓A室的4房雙套單位，實用面積1,431方呎，以項目新高價3291.3萬元成交，實呎2.3萬元。項目至今累售出424伙，佔全盤547伙的77%。此外，路勁（1098）發展的元朗錦田山水盈，亦於周末售出4伙，全屬3房1套間隔，成交價由1000萬至1096.2萬元，成交總額為4096.2萬元。