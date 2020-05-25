李志成：好淡爭持 一手樓表現成指標

回顧過去數月本港經濟受到疫情衝擊，日前本港公布最新失業率急升至5.2%，創逾10年新高。

若細看今次失業率，「重災行業」集中於零售、住宿及飲食業，以及建造業等，分別升至9%及10%；較高收入一群，包括金融、保險、地產、專業及商用服務行業失業率雖然升至3.7%，受到的衝擊相對仍較小，高收入人士往往為有能力置業的一群，未來樓市購買力將視乎金融等行業失業情况會否進一步惡化。長遠而言，本港人口穩定增長，置業需求不減，房屋求過於供問題持續，加上各地政府推行量化寬鬆，大量熱錢流入市場，在股市波動、銀行存息低企下，將吸引資金流入較為保值的樓市，有利樓市交投。

市場正處於好淡爭持局面，疫情緩和，5月份新盤空群而出，數千伙新盤排隊登場，若新盤銷情理想，估計本月一手交投有望挑戰1500宗以上水平。至於二手市場，本月交投料可達約4500宗。不過多個市區新盤先後貼市開價，入場門檻降低，與二手比較甚具競爭力，除非業主願意擴大議價空間，否則二手成交短期內料受壓，特別是上車盤市場，估計6月份二手交投有機會跌至不足4000宗。

香港置業行政總裁

[李志成]