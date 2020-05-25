廖偉強：以科技輔助生意 是機遇

不過傳統知識及經驗同樣重要，因此地產代理行業經常流傳一句說話就是「新人心態、舊人技術」。

「新人心態 舊人技術」

最近數月，疫情令到很多行業都出現停擺，同事之間亦擔心互相感染，公司老闆亦相應作出危機管理，分配部分員工在家工作，期間會利用視像系統舉行會議，減低員工之間的互相接觸。此乃資訊科技發達，各行各業都會應用科技去輔助業務發展，創新求變，甚至可以減低經營成本。

不少地產代理公司都會與時並進，除了有網上睇樓之外，亦會有即時對話。在資訊科技被廣泛應用下，有地產代理擔心自己的角色會否被科技所取代，而最終導致失業。

筆者認同資訊科技確可輔助工作及生意，但並不認為在短期內可以取代地產代理的職能。筆者暫時亦未見過有客人及業主，僅利用資訊科技，不用實地考察或接觸地產代理，便可直接完成樓宇買賣。地產代理是作為中間人的溝通及撮合角色，並不容易被完全取代，筆者相信科技的發展對從業員來說既有挑戰，但更多的是機遇，只要代理懂得加以運用科技與技術，其中間人的角色可以更加大派用場。

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]