陳永傑：美國不負息 也會超低息

美國總統特朗普強烈認為聯儲局應該實行負利率。聯儲局主席鮑威爾警告，經濟下行風險明顯，疫情對經濟衝擊似乎是有史以來最大，經濟衰退範圍及速度皆是史無前例，需要更多財政措施支持。但他暗示不會實施負利率政策。

聯儲局內部對於負利率的實施，支持和反對力量都不小，相信日後爭持會相當激烈。達拉斯聯儲行行長柯普朗、芝加哥聯儲銀行行長埃文斯、亞特蘭大聯儲行長博斯蒂克、聖路易斯聯儲行長布拉德，均表態反對施行負利率。但亦有部分聯儲局前官員指出，聯儲局應考慮實施負利率，以刺激消費需求和鼓勵銀行放貸。

疫情使到美國經濟加劇惡化，4月份失業率升至14.7%，雖然低過市場預期的16%，卻高過金融海嘯時的10%，市場估計美國失業率並未見頂。聯儲局祭起無限量寬及零息的法寶，尚未能控制得到美國經濟的話，相信最低限度要施行很長時間的超低息才可紓解困境。

總之，超低息時期持續三數年是有機會的，此舉卻有利投資地產人士，因為按揭息率又已回到超低息境界。

而且按照5月中利率期貨顯示，今年底美國出現負利率機會已經增加至逾16.5%，支持負利率的市場動力正在提升中。

假如零息仍未奏效，唯有加長這個超低息的運作時間。仍然失控，實施負利率則並非不可能。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]