湯文亮：舖市進汰強又汰弱時代

從去年中社運開始之後，國內到香港旅遊的人減少，奢侈品的需求下降，一線舖位最受影響，在新冠疫情之後，影響加劇，不少租客選擇退租，一般業主不會大幅降價出租，令到空置率日益嚴重，大家隨便睇吓一線街舖便知道我所言非虛，亦有一些業主以短租約大幅降價出租，最後出現了一線舖位租金大幅下跌兼空置率高企這個現象，換句話說，一線舖位被今次社運以及疫情淘汰。不過，如果業主願意減租，空置率一定會下降，但舖位的價值就會下降，這樣說來，一線舖位業主是今次社運及疫情影響下的受害者。

租客變揀擇 環頭環尾舖遭淘汰

另外一個被淘汰的是一些環頭環尾，位置不佳的民生舖，由於整體租金下跌，過往一些貪平而租用那些環頭環尾租客就會搬去一些依然是民生舖，但比較方便，人流比較多的舖位，即使那些業主願意降價亦很難出租，因為租客不但考慮租金，亦要考慮人流，根本冇客，不用交租亦做唔住，所以，我話今次舖位進入汰強又汰弱年代。

我剛才所講的是地舖，其實還有兩種舖位，一種叫樓上舖，有不少樓上舖租客趁舖位租金回落已搬回地面，例如一些小型食肆，髮型屋或者醫務診所，現在有不少銀座式單幢商業大廈的空置率非常之高，不過，大家就睇唔到。

商場舖復蘇料最快

另外一種是商場舖，疫情下人流減少，生意額大幅下降，不過，大多數商場舖的業主是大地產商，可以輕易承受商場空置率高，租金下調的壓力，疫情過後，商場舖將會是最快復蘇的舖位，因為地產商會做大量推廣，不似其他舖位業主各自為戰。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]