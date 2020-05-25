曾淵滄：新移民潮予年輕人上車機會？

香港基本法第二十三條已規定「香港特區應自行立法禁止任何叛國、分裂國家、煽動叛亂、顛覆中央人民政府及竊取國家機密的行為，但回歸近23年，基本法第二十三條仍未能立法，終於，中央決定由全國人大直接做「決定」與「立法」。

5月22日，人大常委會副秘書長王晨進一步補充，說此次全國人大準備議決的內容包括在香港特區建立機構，依法履行維護國家安全相關職責，王晨發表演說之前，恒指下跌幅度不足1000點，開市時也只下跌524點，但是，王晨講話之後，恒指就一口氣下跌1400點。

不過，如此跌幅實際上是比我的預期輕得多，因為王晨所指的「在香港特區建立機構，依法履行維護國家安全相關職責」並非為基本法第二十三條立法，而是另行由全國人大直接為香港特區下「決定」與「立法」，這個機構很可能擁有執法權，取代香港的警察與法院，任何人違反了國家安全，這個機構有可能會直接出手執法，包括逮捕、審訊、判刑，判了刑的人也可能不在香港的監獄服刑。

很自然地，全國人大如果通過這個「決定」的議案，香港的港獨分子除了逃亡之外，別無他途，準備入獄了。也因此，5月22日，恒指成分股中，地產股跌幅最大，投資者開始估計香港會出現新的移民潮。

5月22日，王晨的講話不是十分清楚，「在香港特區建立機構，依法履行維護國家安全相關職責」是不是指這個機構有獨立於香港基本法外的執法權？相信還要等待進一步的說明。中央做了這個「決定」之後，移民肯定會增加，分別只是多與少，是否成「潮」？

1989年六四之後，香港也爆發巨大的移民潮，感謝那一次移民潮，使我有機會在1990年以低價首次在香港買樓，持有至今，1992年鄧小平南巡，1993年中國大開放，我在1990年買的樓基本上已經不必拿錢出來供樓了，租客的租金已經超過供樓的金額，投資的確講機遇。

目前香港樓價正回升，CCL創近3個月新高，如果這次全國人大決定在「香港特區建立機構，依法履行維護國家安全相關職責」真能使香港樓價回落，也許是另一次讓遲遲未能上車的年輕人上車的機會。

大學教授

[曾淵滄 滄海明珠]