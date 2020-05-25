經濟
曾淵滄 滄海明珠

投資策略

曾淵滄：新移民潮予年輕人上車機會？

【明報專訊】5月22日中國全國人大開幕，「建立健全香港特區維護國家安全的法律制度和推行機制」被列入議程，此舉使到同日港股大跌1349點，恒指下挫5.56％。

香港基本法第二十三條已規定「香港特區應自行立法禁止任何叛國、分裂國家、煽動叛亂、顛覆中央人民政府及竊取國家機密的行為，但回歸近23年，基本法第二十三條仍未能立法，終於，中央決定由全國人大直接做「決定」與「立法」。

5月22日，人大常委會副秘書長王晨進一步補充，說此次全國人大準備議決的內容包括在香港特區建立機構，依法履行維護國家安全相關職責，王晨發表演說之前，恒指下跌幅度不足1000點，開市時也只下跌524點，但是，王晨講話之後，恒指就一口氣下跌1400點。

不過，如此跌幅實際上是比我的預期輕得多，因為王晨所指的「在香港特區建立機構，依法履行維護國家安全相關職責」並非為基本法第二十三條立法，而是另行由全國人大直接為香港特區下「決定」與「立法」，這個機構很可能擁有執法權，取代香港的警察與法院，任何人違反了國家安全，這個機構有可能會直接出手執法，包括逮捕、審訊、判刑，判了刑的人也可能不在香港的監獄服刑。

很自然地，全國人大如果通過這個「決定」的議案，香港的港獨分子除了逃亡之外，別無他途，準備入獄了。也因此，5月22日，恒指成分股中，地產股跌幅最大，投資者開始估計香港會出現新的移民潮。

5月22日，王晨的講話不是十分清楚，「在香港特區建立機構，依法履行維護國家安全相關職責」是不是指這個機構有獨立於香港基本法外的執法權？相信還要等待進一步的說明。中央做了這個「決定」之後，移民肯定會增加，分別只是多與少，是否成「潮」？

1989年六四之後，香港也爆發巨大的移民潮，感謝那一次移民潮，使我有機會在1990年以低價首次在香港買樓，持有至今，1992年鄧小平南巡，1993年中國大開放，我在1990年買的樓基本上已經不必拿錢出來供樓了，租客的租金已經超過供樓的金額，投資的確講機遇。

目前香港樓價正回升，CCL創近3個月新高，如果這次全國人大決定在「香港特區建立機構，依法履行維護國家安全相關職責」真能使香港樓價回落，也許是另一次讓遲遲未能上車的年輕人上車的機會。

大學教授

[曾淵滄 滄海明珠]

上 / 下一篇新聞

中國國債「專用通道」 債券通受惠交投倍增 國債穩定息高受青睞 馬俊禮：料外資加速配置
中國國債「專用通道」 債券通受惠交投倍增 國債穩定息高受青睞 馬俊禮：料外資加速配置
南向開通「未見徵兆」 指內地投資者無需求
南向開通「未見徵兆」 指內地投資者無需求
證監開綠燈 A股反向ETF料最快8月應市
證監開綠燈 A股反向ETF料最快8月應市
掉期方式複製A股指數 大量贖回或現風險
掉期方式複製A股指數 大量贖回或現風險
港區國安法陰霾 周末外圍港股期指再瀉
港區國安法陰霾 周末外圍港股期指再瀉
一代星級地產分析員卓百德：國安法若令法治褪色 削港金融中心競爭力
一代星級地產分析員卓百德：國安法若令法治褪色 削港金融中心競爭力
普信普樂維上期看淡 本地股上周急跌
普信普樂維上期看淡 本地股上周急跌
樓價年底前料轉跌 把握是次調整期 自住置業良機
樓價年底前料轉跌 把握是次調整期 自住置業良機
勝在騰訊撐腰 移卡添競爭力 兩巨頭壟斷支付市場 研發能力受關注
勝在騰訊撐腰 移卡添競爭力 兩巨頭壟斷支付市場 研發能力受關注
騰訊或變對手 未來風險之一
騰訊或變對手 未來風險之一
專家點評．龐寶林：首日追揸沽看定價
專家點評．龐寶林：首日追揸沽看定價
蕭若元公司購3冰室股權 女兒任董事 指從第三方購入 其中一間1個月前才易手
蕭若元公司購3冰室股權 女兒任董事 指從第三方購入 其中一間1個月前才易手
易還陷內鬥 兩股東與蕭若元爭控股權
易還陷內鬥 兩股東與蕭若元爭控股權
數據中心分租案敗訴 新意網提5理據上訴
數據中心分租案敗訴 新意網提5理據上訴
入股TVB待批 徐敬：疫情令審批延長
入股TVB待批 徐敬：疫情令審批延長
台直銷電商平台攻港 用戶直接得分紅
台直銷電商平台攻港 用戶直接得分紅
美外企新法案 中證監斥證券監管政治化
美外企新法案 中證監斥證券監管政治化
跨國社企創植物新餐肉 「邪惡」驟減
跨國社企創植物新餐肉 「邪惡」驟減
每包240克料賣40元
每包240克料賣40元
張兆聰：小注動力股 博再展升浪
張兆聰：小注動力股 博再展升浪
黃惠儀：「100法則」按年齡制定投資部署
黃惠儀：「100法則」按年齡制定投資部署
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：平安好醫生趁回調Call 21301
金子：平安好醫生趁回調Call 21301
張兆聰：物管股低吸碧桂園服務
張兆聰：物管股低吸碧桂園服務
蔡金強：中美問題 非中港中台問題
蔡金強：中美問題 非中港中台問題
陳大為：樓價倘跌 豪宅遭殃
陳大為：樓價倘跌 豪宅遭殃
謝偉銓：別再讓政治凌駕土地房屋供應
謝偉銓：別再讓政治凌駕土地房屋供應
沈永年：購置物業應先考慮用途
沈永年：購置物業應先考慮用途
陸振輝：細數午睡的好處
陸振輝：細數午睡的好處
陸振球：香港進九運 買樓發達難？
陸振球：香港進九運 買樓發達難？
陸振球：港區國安法非「黑天鵝」乃「灰犀牛」
陸振球：港區國安法非「黑天鵝」乃「灰犀牛」
林少陽：港股早染紅 減國安法影響
林少陽：港股早染紅 減國安法影響
技術取勝：蒙牛通道底部有支持
技術取勝：蒙牛通道底部有支持
李聲揚：傻仔才跟迪士尼環球影城鬥
李聲揚：傻仔才跟迪士尼環球影城鬥
潘迪藍：美火力全開 中美關係急惡化
潘迪藍：美火力全開 中美關係急惡化
蘇沛豐：中央刺激基建 利濰柴動力
蘇沛豐：中央刺激基建 利濰柴動力
李順威：納指跑贏有道理
李順威：納指跑贏有道理
劉思明：恒指或下試重要支持22800點
劉思明：恒指或下試重要支持22800點
何啟聰：資金尋績優股 騰訊Call 21268
何啟聰：資金尋績優股 騰訊Call 21268
瑞銀亞洲：政治市博反彈 恒指牛51756
瑞銀亞洲：政治市博反彈 恒指牛51756
摩根大通亞洲：季績不樂觀 美團沽29594
摩根大通亞洲：季績不樂觀 美團沽29594
周顯：要有三幾億才可光榮走佬
周顯：要有三幾億才可光榮走佬
何國良：疫後經濟模式已改變
何國良：疫後經濟模式已改變
何濼生：美政客寧要選票 好過拼經濟
何濼生：美政客寧要選票 好過拼經濟
王弼：國安法暫無礙港集資功能
王弼：國安法暫無礙港集資功能
湯文亮：舖市進汰強又汰弱時代
湯文亮：舖市進汰強又汰弱時代
陳永傑：美國不負息 也會超低息
陳永傑：美國不負息 也會超低息
廖偉強：以科技輔助生意 是機遇
廖偉強：以科技輔助生意 是機遇
布少明：政經環境驟變 影響短期樓市
布少明：政經環境驟變 影響短期樓市
李志成：好淡爭持 一手樓表現成指標
李志成：好淡爭持 一手樓表現成指標
盧楚仁：油價死貓彈 後市大橫行格局
盧楚仁：油價死貓彈 後市大橫行格局
國安法公布後首周末 新盤兩日沽330伙 本月一手暫錄近1500宗成交 創10個月新高
國安法公布後首周末 新盤兩日沽330伙 本月一手暫錄近1500宗成交 創10個月新高
The Campton 4日收近5100票 超額26倍
The Campton 4日收近5100票 超額26倍
十大屋苑交投挫 周末10成交兩月低
十大屋苑交投挫 周末10成交兩月低
又一村玫瑰苑申強拍 估值逼10億今年最高
又一村玫瑰苑申強拍 估值逼10億今年最高
首5月9強拍申請 宗數按年減四成
首5月9強拍申請 宗數按年減四成
OMA OMA洋溢外國度假氣息
OMA OMA洋溢外國度假氣息
盈翠均呎1.9萬創紀錄
盈翠均呎1.9萬創紀錄
自願醫保按需要選墊底費計劃
自願醫保按需要選墊底費計劃