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王弼 投資王道

投資策略

王弼：國安法暫無礙港集資功能

【明報專訊】人大啟動國安立法，上周五恒指大跌1350點，同時，北京不再訂下保GDP目標，油價亞洲市大跌，標普500期指亦曾下跌超過1%，不過，因美國首席抗疫專家福奇（Anthony Fauci）對Moderna的疫苗表示樂觀，對美國解封的態度又突然軟化，表示如果民眾被禁足太久，對健康有更壞和不可逆轉的影響，標指倒升收市，油價亦收復大部分失地。

3月時，當美國疫情爆得最厲害的時候，美股大挫，香港不少評論把美股彈得一文不值，又說美國出現走資，資金投到疫情受控的中港市場，兩個月後，美股和中港股市高下立見，美股強勁反彈三成，港股則只比3月低位反彈5%，A股反彈不足6%，哪個地方的經濟復蘇更快，股市顯然給了答案，當然，許多人會質疑，用股市量度經濟復蘇速度並不準確。

港股表現強差人意，有其政治因素，至於A股為何如此醜樣，加上人民幣亦下跌，表現其實比港股更差，則令人不解。明明官方確診和死亡數字遠少於歐美，民眾在政府的帶領下團結一致復市，沒理由股市撐不起來，難道內地人和外資都唔識貨？

美股氣勢如虹，目前能打斷美股上升勢頭的，就只有江河日下的中美關係，夾縫中的港股亦遭受影響。特朗普不斷開口索償，威脅用各種手段制裁北京，現在再多一樣香港國安立法，雖然有人說侵叔只打嘴炮，但投資者不宜毫無防備，王弼嘗試沙盤推演，國安法通過後，香港會面臨什麼挑戰？

國安法下仍可保證資本自由

首先，北京會推國安法，但同時，亦會盡所有能力，保持香港吸引外匯的作用，因此，一定向外國作出承諾，外資馬照跑、舞照跳、股照炒，資金進出自由如前，除非資金外流嚴重到不可不停，我看不到資本流動的自由會被剝奪。至於社會抗爭，往績告訴我們，就算「攻打」大學，香港出現二戰後最暴力的戰爭場面，也不影響股市的集資功能，因此，如果抗爭者不收手，有關當局也不怕繼續使用甚有中國特色的鎮壓手段，抗爭者以為他們的行動可以令香港失去集資功能，實在大錯特錯，所以，還是不要隨便作出破壞。

由於北京要保持香港吸引外匯的功能，最重要的，是中資過萬億美元快到期的債券，成功發新債冚舊債最為重要，還有美國上市的中概股要班師回朝，回流香港，所以一定像當年對一國兩制的承諾，保證外資在港利益。歐美國家在港亦有龐大利益，因此，雙方打嘴炮會繼續，但資本市場交易照舊，直至香港的戰略價值耗盡。不過香港始終擁有埃及妖后的嫁妝，和實行普通法的剩餘價值，陰乾都要一段時間。

只是，中美都有試雙方底線的動機，北京制裁澳洲等手段會擴大，戰狼外交會繼續，美國則可能開始制裁個別官員，但盡量避免熱戰，除非中美真的不幸在台海南海擦槍走火，或因為某一方的債務真的太多，不勝負荷，想發動戰爭賴帳；而這種事只要沒發生，香港的資本市場仍會良好運作，沒事的。

香港奧國經濟學院院長 fb.com/buytillsuspension

[王弼 投資王道]

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