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何濼生：美政客寧要選票 好過拼經濟

【明報專訊】特朗普一向不按常理出牌，但作為政客，特別是美國的政客，這竟是取勝之道。

常理是什麼？常理有兩個內涵。一是以常人衡量的經濟利害作取捨，為美國爭取利益；二是以常人衡量的道德標準作取捨，樹立道德的榜樣，起碼不要成為民眾眼中的「壞蛋」。

特朗普和他的團隊到處樹敵，他的關稅戰連加拿大和北約的盟友也不放過。經濟學的理論不會認同關稅戰。如今為要打壓華為，可以犧牲不少大企業的利益；為了遏制中國的崛起，大力推動美國公司撤離中國，儘管要付出沉重的代價，亦在所不惜。

然而，偏偏很多美國人就是喜歡他的「敢作敢為」。他要美國再偉大，這是非常中聽的口號，支持他的選民因他敢得罪別人別國而感到驕傲。為了滿足他支持者的期望，他更要炮製美國的公敵，來好好對付。

他從來不會承擔責任，並親口說「我不會承擔任何責任」；他又痛罵傳媒，除了與他友好的FOX新聞外，主流傳媒差不多都被敵視。以常理看，這本來應該是政客的死穴。但在美國，他放任不羈的個性反而被視為不似一般表面循規蹈矩內裏卻腐敗的政客。儘管他違反歷任總統的公開自己的稅單的傳統，絕大部分的共和黨人和不少民眾仍支持他。

特朗普非常了解群眾心理。這正是他橫行無忌的原因。要知道美國跟其他國家不同。美國是多年來全球唯一的超級強國，軍事上遙遙領先任何其他國家，經濟上亦是全球第一強國。特朗普要保持美國這地位，不必遵守傳統的行為規範，對美國人的自我感覺良好貢獻非常大！很多人以為特朗普不理性，但作為政客，讓選民覺得感覺良好就是大「利」，經濟蒙受一些損失只是小「弊」。因此他其實非常理性和非常了解美國的客觀形勢。

維持美國超然地位 能保選民支持

在新冠肺炎一事他明顯耽誤了應對疫情的寶貴時間，造成了重大的人命和財產損失。但只要把黑鍋甩給美國人最忌憚的中國，他也不用承擔任何責任。

正是這種心理造就了「攬炒」派的抬頭。在美國如是，在香港也如是。如果選票比「拼經濟」重要，政客當然寧取選票。為何「拼經濟」不是最最重要？這是文化使然。美國多年來的超然地位造就了這文化。香港人近年仇中文化冒起，也就是攬炒的根源。

嶺南大學潘蘇通滬港經濟政策研究所高級研究員

[何濼生 濼觀天下]

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