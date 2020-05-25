何國良：疫後經濟模式已改變

市場閱讀未來是綜合各方面因素而論，並非由單一兩件事情來定奪。因此，市場出現的一些走勢，對每一個參與者而言，總會有不如人意的情况，包括筆者在內。當這情况出現，與其痛駡市場不對，倒不如查找一下基本面，好讓自己更明瞭公司經營前景，增強投資相關公司的信心。

從全球的疫情來看，每日新增確診個案在過去1個多月其實並沒有明顯回落，平均每天我們仍看到9萬至10萬宗新增確診個案。只不過，現在主要貢獻新增個案的地區，由原來的歐美地區，逐漸走向南美國家如巴西、俄羅斯、印度等國家。因此，有感佔全國生產總值比重高地區有望可以從疫情中走出來，所以市場就出現了一個比較可觀的反彈。

如果從時間點角度看，有兩個數字值得大家留意。首先，有互聯網公司利用自身全球地圖上的數據，編制全球經濟活動指數反映，全球經濟活動從3月起急速下滑，到4月初才見底並穩定於40的水平，意即經濟活動下跌了60%。以停學的地區來演繹，到3月底，全國按近190國家/地區停學。這兩個時段正正跟市場尋底回升的時機脗合，真正的 「疫情頂，市况底」。

疫情至今 美電影票房幾近「歸零」

如果從不同行業的轉變，亦可以看到一些端倪。例如，以國際航線數量來看，下跌幅度達到88%。但如果從船運的角度來看，跌幅只是30%。因此，船運公司的相關股票能夠在這些反彈中呈現更好的趨勢。另外，全球酒店業的入住率谷底時只有20%，現在略略回升到26%，雖然有改善，但對於酒店業這種富經營槓桿（operating leverage）的行業，現在的情况遠差於理想。不過，下跌幅度最大的行業行情可能是電影票房，自疫情轉差至今，美國電影票房幾近「歸零」，亦沒有什麼起色。如果樂觀去看，情况不會有再差了。但亦有分析提出，疫情有機會根本地改變將來大家觀賞電影的習慣，就算疫情緩和後，電影票房收入也難以回復到過往的高峰。

中國醫療管理 傾向「預防為本」

另外，有券商報告指出，醫療系統亦會因疫情的出現而有着不少根本的改變，他們特別指出中國的醫療體系會藉着新的五年計劃而改革。例如，在全國醫療衞生管理上，將由「醫治為本」轉向「預防為本」傾斜，根本地從居民飲食和生活習慣上入手，而當中，保險業是可以起不少的作用。另外，在有效分配醫療資源，特別是醫院方面，地區醫療服務將處理80%的前線醫療需要，好讓三級醫院可以處理重症，有效發揮資源效益。在這方面，互聯網醫療就可以發揮大數據分流之效。這些結構改變將有機會足兩會後的重要發展方向。大家不妨多注意！

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[何國良 基金看世界]