周顯：要有三幾億才可光榮走佬

據說，這宗案件的事主是炒股票的，所以和在財經版的本欄扯上關係。

好，現在講另一個故事。注意，現在講的人物，和前文的故事全無關係，只是因為不夠字數，開了另一個題目，來填滿本欄而已。

話說有一個青年人，也是做股票的……對！本文是財經專欄，講的當然是財經故事，涉及的人物，大家都知道，十居其九都是炒股票的。

這名年輕人是富二代，但並非很富的二代，只是普通富而已。近來，由於他沽出了某名大哥存在他的戶口的股票，套現1500萬元，因此令到大哥很憤怒，很想教訓他。嗱！先旨聲明，想吓咋，無做㗎，應該係，除非唔係。

「區區千零萬 着草都未夠」

我又和另一名朋友講起了這件事，我的評語是﹕「喂！如果郁了手，江湖規矩，這1500萬就收不回來了。」

朋友笑說﹕「莫非不郁他，就可以把錢收回來嗎？這條友，溝條女都使一兩百萬，千零萬，好快使晒啦。」

我說﹕「咁又係，區區千零萬，着草都未夠，點都要搵返三幾億銀，先至有資格光榮着草退休。」

[周顯 投資二三事]