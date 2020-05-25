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盧楚仁：油價死貓彈 後市大橫行格局

【明報專訊】紐約期油出現負數一個多月，油價不單止沒有再重現負數，反而無視各國經濟持續轉壞而出現大幅反彈，的確耐人尋味。但上星期中美關係進一步緊張，拖累環球股市下跌，亦令到期油價格初步見頂回落，油價之所以能夠大幅反彈，離不開以下的因素。

第一，環球股市因各國央行努力救市下，而出現持續反彈帶動油價亦向好。

第二，部分國家因疫情有所紓緩亦局部解封，令市場憧憬離全面解封不遠，航空業得以恢復運作。

第三，產油國大幅減產，以及部分油公司因油價低於成本價，被迫停產，令相關庫存大幅減少，令早前因庫存倉庫不足，令買家沒有地方儲存而被迫貼錢沽出的情况暫告一段落。

需求疲弱 油價短期再升空間有限

在上述有利因素支持下，令到油價出現少有的報復式反彈。但油價急升過後，始終要面對疫情衝擊下的需求疲弱，相信短期再升的空間相當有限。環顧各大航空公司公布的載客量數據，均比之前大幅下跌80%至90%。我大女兒任職空姐，她告訴我這兩個多月以來只開工一次，公司安排飛了一次菲律賓的短途工作，可想而知情况極度惡劣。

ETF提早轉倉 防油價再出現負數

另一方面，在技術分析上，紐約期油已出現超買，相信會有一定調整壓力，繼而尋找下方的支持位後，便應該會出現大幅上落橫行格局。估計紐約期油上方在36.30美元有阻力，下方則在19.27美元有支持；布蘭特期油上方在39.58美元有阻力，下方則在21.64美元有支持，大家不妨可參考這些價位進行策略性交易。

油價最近暴跌暴升，和油價相關的衍生產品亦受到關注，例如國內的原油寶，及香港最熱門的三星標普高盛原油ER期貨ETF（3175），亦成為城中熱話。最近被新城財經台邀請，拍攝一輯關於投資者教育的短片，名為「油價是非——拆解負油價」。

節目裏面主持人提及有關ETF-3175的問題，當中坊間有聲音說該ETF提早轉倉，導致現貨月油價急升下，因而提早轉了倉導致升幅沒有跟足，但我個人認為，提早轉倉可以避免一窩蜂在最後交易日才轉，令到大量轉倉所引發的沽盤壓力集中在最後的一兩日，大大減輕了油價再出現負數的機會。

油價大幅反彈 油組再沒減產需要

在經歷油價出現負數之後，為了避免油價再次出現負數，3175公布了進行認沽期權的對冲活動，這個亦是無可厚非及非常好的風險管理。上星期三亦看到 3175的通告，內容說「有意維持子基金投資組合目前的多樣性，在恢復增設後透過把增設申請所得的款額進行投資，以維持子基金在其持有的WTI期貨合約中，分別約三分之一為今年9月、10月及12月之WTI期貨合約比例。」這樣分散在三個月的期貨合約比例亦是相當恰當的處理方法，以避免集中放在某一月份的價格暴跌所帶來的風險，亦可減輕集中在一個月份轉倉所帶來的壓力。

值得一提，芝商所布蘭特7月期油的最後交易日在5月29日星期五；芝商所紐約7月期油的最後交易日在6月22日。另外，上星期油組秘書長巴爾金都表示，油組對最近油價大幅回升及產油國嚴格執行新一輪減產協議而感到欣慰，OPEC+並會在6月10日召開會議以評估最新情况。在油價大幅反彈後，估計油組國已再沒有減產的需要。

資深外匯及商品獨立分析師

[盧楚仁 金匯商情]

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