摩根大通亞洲：季績不樂觀 美團沽29594

美團今公布業績，據彭博綜合分析員預測，首季或虧損，收入料與上季持平。恒指公司日前公布，同股不同權公司及第二上市公司獲納入恒指及國指選股範疇，意味美團或最快8月染藍。如認為美團於10天線能喘穩，好倉部署可參考美團購19588，行使價131.1元，實際槓桿約6.2倍，最後交易日2020年10月5日；若認為美團沽壓持續，淡倉可參考美團沽29594，行使價106.6元，實際槓桿約4.1倍，最後交易日2020年11月13日。

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