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劉思明：恒指或下試重要支持22800點

【明報專訊】香港政局緊張，前景不明，引發走資憂慮，港股上周五捱沽。隨手沾來可以大堆利淡因素，目前環球政經局勢，不是三言兩語可以說清，未來變數很多，如何發展誰也沒法說準，但就如疫情期間，港股都是在疫情最高峰或經濟最差時候見底回升，投資市場恍如平行時空，受另一些力量角力主導。

以圖論勢，恒指於長線的中軸下方運行向淡，此有機會再談，沒必要此刻再添一利淡看法；不過，向淡過程是反覆多變，不會一步跌到底，故要留意市場反應。

先回顧港股表現，恒指上周升上24552點高位爭持，周五裂口低開523點後愈跌愈深，跌至22878點喘定，反彈至23125點後回試低位，收報22930點，全周跌867點或3.64%；國指跌2.56%。

短線反彈料23500點有阻力

自月初以來已指出，從趨勢寬度來看，要提防強勁的反彈，出現中線轉強信號，或是假突破；無論寬度變化或恒指走勢，目前與去年7月相似，而去年6月中至7月底恒指在約28000至29000點波動後一瀉如注，破底而下，因此，今年4月初以來，恒指約23500點至24600點區間上落，底部不容有失，否則下試另一重要支持22800點。

結果上周五跌破區間底後直逼22800支持位，短線反彈後或進一步尋底，但相信不會跌穿3月低位，畢竟年初高位計累跌幅度不小。短線反彈料於23500點有阻力，向下有機會營造第二隻腳，預計3月23日低位21659點有支持，情况如2018年12月。

經常提到炒股不炒市，少數行業或主題的表現迥然不同，據《明報》港股數據庫，周五近全線下跌，維他奶（0345）升近半成；當日有超過八成股份跌逾3%，全面受壓。全周計，升跌比15比85，不少股份逆市上升。

行業方面，本報數據庫追蹤的30個行業，周五以本地概念為主的地產及相關、房託、本地金融重挫，跌幅介乎6%至8%。教育股平均由最低位反彈逾2%收市，收市僅跌2%；公路鐵路、食物飲品跌約3%表現相對硬淨。上周計，金屬及礦石、能源及相關、航空及相關、博彩及消閒、汽車及相關的跌幅少於2%，低迷的行業跌幅有限。

港交所硬淨 屬少數守10天線股

上周五港股大跌，本地地產房託、銀行首當其衝，但港交所（0388）依然硬淨，是少數可以守於10天線的股份，若然看淡股市，資金撤離，失去集資功能，即使有中概股來港上市概念的支持，亦難抵拋售壓力，顯然市場反應不一樣。走勢上，港交所或跌穿20天線，預計250元附近有支持，可以分段吸納，並以低收50天線約243元作為止蝕。

此外，近月不少股份表現大幅跑贏恒指，不計瘋狂炒作生物科技B類股，科網、醫療、物管、教育、消費等中短線保持強烈向好趨勢。除非連熱炒股也一蹶不振，否則港股表現未必太差。

熱炒行業或主題股之外（表3），部分恒指國指成分股亦明顯高於50天線，保持中線向好趨勢，騰訊（0700）、銀娛（0027）、潤啤（0291）、創科（0669）、安踏（2020）、新奧（2688）等高於50天線約半成之上，可看高一線。騰訊跌穿20天線，若恒指守住低位，料可守50天線395元。

[劉思明 數據尋寶]

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