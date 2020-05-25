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張兆聰：物管股低吸碧桂園服務

【明報專訊】中央繞過立法會在港推動國安法，一國兩制受到嚴重衝擊，特朗普揚言會作出強烈回應，港股大瀉，港資股成重災區，MSCI香港指數暴跌6.8%，是2008年10月以來最大跌幅。本地地產股、收租股及房託動輒跌8%至10%。對香港、香港人和香港股票來說，實施港區國安法是重大利淡，但對世界來說似乎全並非什麼緊要事，外圍股市全無反應，納指更先跌後升，市場不預計中美會因此出現重大摩擦，美國最新亦指中國進一步履行第一階段貿易協議承諾，購進更多農產品。

兩制的基石是香港仍名義上有自身的法律體系，由執法、立法、審判，各環節均根據香港法律進行。根據《基本法》第18條第三款的規定，中央可將法律列入《基本法》附件三，然後不經立法會審議，直接宣布在香港實施。回歸多年一直有權不用，就是要維護兩制，或至少不讓外資有理據批評兩制已失效。不少評論指中央趁各國忙於抗疫時快刀斬亂麻，也已預計了美國會有報復行動，包括取消香港政策法。

沒有香港，中國和中國企業在外幣融資會大受影響，美國與中國做生意、融資、投資的窗口消失，在港利益同樣受損。但中美都是大國，損失也就是損失，絕對能承受得起，倒是香港就成了炮灰。若真的沒有了香港政策法、獨立關稅區，甚至不再是國際金融中心，香港還靠什麼養活700萬人是一個大問題。從這個悲觀的角度看，港資股似乎再也沒有吸引力。

悲觀局限心理層面 香港仍正常運作

但對美國來說，香港只是一隻用來牽制中國的棋子。現在中國豁出去，棋子的作用就消失，美國是否寧願兩敗俱傷，損害自身在港的利益也要捍衞一國兩制，這顯現是一個問號。短線急挫的港資股，有機會出現技術反彈。

事實上，上周五跌幅僅次於雷曼倒閉時，但相對於當時市場對銀行、抵押品價值全都失去信心，當前香港仍在正常運作，未見樓價、租金大跌，新盤仍獲承接，市面人流也多。暫時影響局限在心理層面的悲觀預期，在此影響下，領展（0823）股息率升至4.7厘的金融海嘯後新高，中電（0002）和煤氣（0003）也被沽售。應否趁此機會博反彈，很視乎閣下有多貼市和進取，但有貨的話，筆者覺得不用太急於止蝕，一定會有反彈出現。

分段吸納純內需股為上策

恒指急挫至通道底部，會不會向下突破視乎局勢發展，例如美國會如何回應、香港的獨立關稅區是否仍能存在等。另一個更大的問題其實是中央拒絕刺激，中港股市本就炒至高位有利好兌現的風險，現在更是利好落空，這也是國安法之下港資股大跌，但不少中資股，哪怕是當炒的科技股、消費股等跌幅相若甚至更大。

中央拒絕刺激，短期利淡股市，但中長期卻讓市場自行運作，走出谷底後升勢更能持續。策略上，仍以分段吸納純內需股為上策，當中一直拒絕回調的物管股終回落，會是趁低收集的機會。龍頭碧桂園服務（6098）一直沿着50天線上升，僅於今年疫情期間失守，但也快速反彈重拾升勢。50天線現處於32.8元，可作為入市參考水平。

[張兆聰 還看今朝]

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