金子：平安好醫生趁回調Call 21301

若投資者持有較貼收回價的牛證，欲降低收回風險，宜考慮換馬至較低收回價的牛證，若認為波幅上升只是剛開始，可留意價外窩輪或價外界內證，因為波幅上升有機會令價外的窩輪進入價內以賺取價內值，亦可增加處於價外的界內證於到期時處於價內的機會。

手持熊證於跌市帳面獲利的投資者，若續看淡及認為引伸波幅進一步抽升，又或擔心出現技術反彈致貼價熊證被收回，可用輕微價外認沽證作部署，博其引伸波幅果真進一步抽升，對認沽證價格帶來的正面影響。目前恒指熊證重貨區集中在25000點，牛證重貨區集中在22500至22699點。

本周多隻醫藥股公布業績。近日受董事會主席兼首席執行官離職消息纏繞的平安好醫生（1833），上周五守在100元關口，雖然10天線及20天線阻力短期內未能突破，惟貼在100元仍可以小注吸納。

匯證最新維持對平安好醫生的正面看法，續予「買入」評級，目標價調高至117.5元。若看好平安好醫生，可分注買入其購證（21301）。

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