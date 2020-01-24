金子：平安好醫生趁回調Call 21301

【明報專訊】上周五港股受多個負面因素影響而下跌，不過料屬短暫，相信市場消化了壞消息後會有所反彈。匯豐數據顯示，市場轉趨波動，恒指波幅指數周五單日急升四成至35水平。面對後市走勢突變，投資者宜兩手準備，適時部署轉倉。
若投資者持有較貼收回價的牛證，欲降低收回風險，宜考慮換馬至較低收回價的牛證，若認為波幅上升只是剛開始，可留意價外窩輪或價外界內證，因為波幅上升有機會令價外的窩輪進入價內以賺取價內值，亦可增加處於價外的界內證於到期時處於價內的機會。
手持熊證於跌市帳面獲利的投資者，若續看淡及認為引伸波幅進一步抽升，又或擔心出現技術反彈致貼價熊證被收回，可用輕微價外認沽證作部署，博其引伸波幅果真進一步抽升，對認沽證價格帶來的正面影響。目前恒指熊證重貨區集中在25000點，牛證重貨區集中在22500至22699點。
本周多隻醫藥股公布業績。近日受董事會主席兼首席執行官離職消息纏繞的平安好醫生（1833），上周五守在100元關口，雖然10天線及20天線阻力短期內未能突破，惟貼在100元仍可以小注吸納。
匯證最新維持對平安好醫生的正面看法，續予「買入」評級，目標價調高至117.5元。若看好平安好醫生，可分注買入其購證（21301）。