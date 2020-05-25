蘇沛豐：中央刺激基建 利濰柴動力

上周五開幕的全國人大會議，市場聚焦《政府工作報告》提出的經濟目標。今年沒訂立具體的GDP增長目標，而穩經濟政策較多着墨於基建及擴大消費，可說是意料之中。今年較強調「新型基建」，例如5G、新一代信息網絡、新型城鎮化，亦沒忽略相對「舊式」的基建，包括「加強交通、水利等重大工程建設；增加國家鐵路建設資本金1000億元；改造城鎮老舊小區」等。資金亦到位，「安排地方政府專項債券3.75萬億元，比去年增加1.6萬億元」。基建投資加碼、工程進度加快，料將有利重型卡車等機械設備之需求，再加上環保政策淘汰舊排放標準的重卡等設備，盈利前景樂觀。

濰柴動力（2338）主要生產重型卡車及發動機，在中國重型卡車發動機行業約佔三分之一的市場份額。中國4月份重卡市場銷量17萬輛，按月及按年均大升逾四成，並創月度銷量的歷史新高。今年頭4個月，重卡市場累計銷量超過44萬輛，按年基本持平，在疫情下實屬難得。據我們的行業分析員了解，4月份各主要類型重卡的需求均強勁，預期國策加強基建投資將令銷量於5月份維持較強表現。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

招銀國際研究部策略師

[蘇沛豐 焦點股]